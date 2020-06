Ministro de Economía confirma la creación de un fondo especial para municipios

La Paz, 4 junio (ABI). – El ministro de Economía, José Luis Parada, confirmó el jueves que se creará un fondo especial para los municipios con el fin de que puedan enfrentar los problemas económicos que atraviesan en la actual coyuntura por la pandemia.



“Es un compás de espera que hemos pedido para generar un fondo especial para apoyo a la inversión y sobre todo para los más de 200 municipios pequeños. (Pero ya) nos hemos ido reuniendo con algunos alcaldes y les vamos a dar una solución especial con la creación de este fondo”, dijo Parada, en entrevista con Unitel.



La autoridad gubernamental espera que en unos 15 a 20 días se pueda tener los recursos porque “acuérdense que no hay recaudaciones, se han diferido el pago de impuestos y se va gastando aproximadamente 4 mil millones (de bolivianos) en el pago de bonos, que no estaba presupuestado y es un esfuerzo muy grande que hace el Gobierno”.



Ahora “estamos elaborando los convenios, esperamos nosotros que hasta mañana viernes o máximo el lunes, ya (podamos) tener totalmente trabajados con el Ministerio de Salud y se hará individual con cada municipio porque ese es el mecanismo que hemos encontrado para poder transferir estos recursos”, señaló.



En los últimos dos días, algunos municipios del departamento de Santa Cruz bloquearon carreteras en demanda de más recursos para enfrentar la pandemia y el Ministerio de Economía recordó que el problema de falta de ingresos económicos, en la actual coyuntura, no está solo en las alcaldías, sino también a nivel del Tesoro General de la Nación.



Sin embargo, “se están solucionando todos los problemas, pero no se puede (todo) de la noche a la mañana”, apuntó Parada.