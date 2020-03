Ministro de Defensa: “Vamos a derrotar al coronavirus solo con el 100%” de inamovilidad

La Paz, 22 mar (ABI).- El ministro de Defensa, Luis Fernando López llamó a la población a tomar conciencia y a cumplir al 100% la inamovilidad en la cuarentena total dictada por la presidente Jeanine Añez, porque solo así se podrá evitar la propagación del coronavirus en el país.

“No nos alcanza con el 98% de inamovilidad de una provincia, de una frontera, de una ciudad, no nos alcanza, vamos a derrotar al coronavirus solo con el 100% (de inamovilidad), no hay medias tintas, no puede haber tibiezas, en cada hogar quédense y permanezcan en el hogar”, manifestó la autoridad.

Recomendó a la población cumplir con disciplina la cuarentena, ya que el abastecimiento de alimentos y otros servicios están garantizados por el Gobierno.

López dijo que la cuarentena no es para salir a trotar, ir de paseo o ir a realizar actividades de entretenimiento, sino es para que todos se queden en el hogar.

Asimismo, destacó el trabajo que realizan personal médico, militares y policías, quienes salen a las calles para controlar el cumplimiento de las medidas preventivas contra el coronavirus.

Afirmó que es valorable el trabajo comprometido que hacen y la sociedad debe reflexionar que también hay familias detrás de cada uno de ellos.

“No puede ser que mientras unos bolivianos están arriesgando la vida, otros bolivianos tomen las cosas de la manera más ligera”, aseveró.

Pidió a las organizaciones vecinales organizarse para controlar que, en cada calle, barrio, manzano, se cumpla con la cuarentena.

El Ministro explicó que el coronavirus es un problema de todos, por tanto, todos debemos colaborar con el cumplimiento de las medidas preventivas para evitar que esta enfermedad avance.

Aclaró que no hay colores políticos frente a este problema, la lucha es por todos y se da todo lo necesario para que no haya una sola muerte, porque la vida de cada boliviano es importante.

“Debemos tomar conciencia, no hay otra opción, no es una vida normal la que vamos a llevar por los próximos días, no es normal, pero que sea normal la disciplina”, manifestó.

Finalmente, el ministro López recomendó a las familias cuidar a la población vulnerable como los adultos mayores y los niños, evitar que salgan de los hogares.