Ministro Cárdenas advierte que Bolivia perdió 30 años de ampliación y llegada de internet

La Paz, 14 junio (ABI).- El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, advirtió el domingo que Bolivia perdió casi 30 años de avances en ampliación y llegada de internet en todo el país, porque cuando él fue vicepresidente del Estado 1993-97 ya existían avances cibernéticos, sin embargo, el avance a la actualidad no corresponde al tiempo transcurrido desde esa época.



“Impulsamos la primera conexión de internet de Bolivia al mundo, a fines del 93, desde entonces han pasado 26 años, y hoy veo un internet caro, lento e ineficiente. En tres décadas no hemos podido lograr que la fibra óptica llegue a cada hogar, una vergüenza, hemos perdido, por eso, 30 años”, informó en una entrevista con el programa ‘Primero la Verdad’, que difunden medios estatales.



Aclaró que la actual gestión gubernamental trabaja “para revertir esa pérdida”, con el objetivo de que cada hogar del país cuente con fibra óptica y acceso a internet.



“Tenemos un satélite, pero ese satélite sin antenas esparcidas por todo el país no funciona, es un mero adorno. Por eso digo que hemos perdido tres décadas en la promoción, ampliación y llegada de internet a cada uno de los hogares de Bolivia, proyecto que ya debía haber sido concluido”, complementó.



Advirtió que el accidentado acceso a internet no puede ser utilizado de pretexto para no avanzar en la implementación de la educación virtual, porque ambos programas deben avanzar paralelamente.



“Hay que trabajar y lograr, ese es mi sueño actual que cada hogar tenga fibra óptica. Pero no tenerlo no es un pretexto para decir que no podemos implementar la educación virtual, estamos en eso intensamente”, concluyó.