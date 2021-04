Ministro Auza informa que Servicios Departamentales de Salud tienen 244.429 dosis de vacunas sin utilizar

La Paz (ABI).- El ministro de Salud, Jeyson Auza, informó que, según los reportes recibidos hasta este miércoles de todos los Servicios Departamentales de Salud (Sedes), en todo el país se cuenta con 244.429 dosis de vacunas contra el COVID-19, por lo que existe la cantidad suficiente para proseguir con la inmunización.

La autoridad cuestionó la actitud de algunos dirigentes de los médicos, como Fernando Romero, que tuvieron el privilegio de recibir las dos dosis del inmunizante contra el coronavirus, pero ahora se niegan a vacunar a la población y se dedican a criticar el proceso de inoculación. “En vez de marchar todos los días, deberían vacunar todos los días”, manifestó el Ministro.

En conferencia de prensa, dijo que 229.556 primeras dosis fueron suministradas a igual número de personas, lo que significa que se utilizó solo el 48,4% de las vacunas almacenadas en distintos departamentos del país.

Es decir que “tenemos 244.429 dosis”, según los últimos reportes de los Sedes, explicó el Ministro, quien hizo un llamado para que “utilicemos las vacunas que tenemos”.

La autoridad lamentó la campaña de desinformación y manipulación que emprendieron algunos actores políticos que pretenden hacer creer a la población que no existen vacunas, situación que no es verdad. ” Hago un llamado de unidad al pueblo boliviano en este Día Mundial de la Salud, hago el llamado de no politizar el tema de las vacunas, desinformar ni crear el pánico de la población”, manifestó.

Respecto a la llegada de más inmunizantes, dijo que autoridades de la OPS/OMS informaron que se asignó a Bolivia un nuevo lote de vacunas. La fecha de llegada debe ser confirmada, pero se espera que sea lo antes posible, indicó.