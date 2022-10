Ministro advierte que paro pone en riesgo siembra de más de un millón de hectáreas, anuncia acciones para garantizar seguridad alimentaria

La Paz (ABI). – El paro en Santa Cruz pone en riesgo la siembra de más de un millón de hectáreas de maíz, soya y arroz, por lo que el Gobierno hará lo necesario para proporcionar diésel y otros insumos al sector productor en la línea de garantizar la seguridad alimentaria, aseguró el ministro de Desarrollo Rural, Remmy Gonzales.

También explicó que se espera el mandato que emergerá del cabildo de la “Santa Cruz trabajadora” de este viernes sobre el censo y para las autoridades de Gobierno.

“A mí no me van a parar, vamos a garantizar de una u otra manera llevar combustible y sacar los alimentos, no vamos a medir que nos estén queriendo parar con una pitita, primero está el derecho de los bolivianos a los alimentos antes que el capricho de Fernando Camacho y Rómulo Calvo, queriendo hacer una réplica del anterior golpe de Estado”, advirtió.

Este sábado inicia el paro convocado por Camacho, Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, por la demanda de adelantar el censo. Decidieron no acudir al diálogo con el Gobierno y hasta el momento no hicieron pública la propuesta para reprogramar el empadronamiento nacional.

Para este viernes, los diferentes sectores sociales se auto-convocaron para participar de un cabildo en defensa de la democracia en la capital cruceña.

Gonzales aseguró que en su caso garantizará la provisión de alimentos en Bolivia y anunció que abastecerá de combustible al sector productor para la campaña de siembra.

No solo eso, también afirmó que se facilitará la salida de la producción de Santa Cruz.