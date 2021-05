Ministra Prada: Hemos reestablecido relaciones de confianza con EEUU en el marco del respeto de nuestra soberanía

La Paz (ABI).- La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó que Bolivia reestableció relaciones diplomáticas de confianza con Estados Unidos (EEUU) en el marco del respeto a la soberanía del país, desde el inicio de la campaña, más allá del tema ideológico para no perjudicar gestiones para el pueblo boliviano.

“Entonces, hemos reestablecido relaciones de confianza con EEUU en el marco del respeto de nuestra soberanía desde que estábamos en campaña. Nosotros no vamos a hacer que temas ideológicos perjudiquen las gestiones que son para el pueblo; no lo hemos hecho en el tema de la pandemia, por supuesto, no lo vamos a hacer en temas que tienen que ver con justicia para el pueblo boliviano”, afirmó en una entrevista televisiva.

En ese sentido, la autoridad señaló que el Gobierno nacional ya conocía con anterioridad sobre la aprehensión del exministro de facto, Arturo Murillo, acusado por la justicia estadounidense de cometer delitos de lavado de dinero y soborno.

“En este caso nosotros, vía Cancillería, ya teníamos conocimiento. Se ha estado brindando toda la información que se requiere, poniendo a disposición todas las gestiones que nosotros podamos hacer como Gobierno nacional para poder agilizar estos casos”, sostuvo.

Por otra parte, dijo que el Ministerio de Gobierno lleva adelante aproximadamente 30 auditorías por distintos casos donde se identificaron irregularidades cometidas durante el gobierno de facto, uno de los cuales tiene que ver con la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio.

“Nosotros, como Gobierno nacional de Bolivia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, somos un canal de comunicación oficial; pero la instancia en este momento es el Órgano Judicial”, remarcó.

El exministro de Jeanine Áñez es investigado por recibir sobornos para asegurar un contrato con el Gobierno boliviano y luego utilizar el sistema financiero estadounidense para lavar esos sobornos.

Según la información proporcionada por el Departamento de Justicia de EEUU, los estadounidenses Luis Berkman, Bryan Berkman y Phillip Lichtenfeld pagaron $us 602.000 en sobornos a funcionarios del Gobierno boliviano en beneficio de Murillo.

Los indicios muestran que el objetivo de ese pago irregular fue que la empresa de Bryan Berkman, con sede en Florida, obtuviera y mantuviera negocios del Ministerio de Defensa de Bolivia, específicamente, un contrato de aproximadamente $us 5,6 millones para proporcionar a esta cartera de Estado gas lacrimógeno y otros equipos no letales.