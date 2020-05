Ministerio envía equipamiento, especialistas, ítems e insumos a Beni para fortalecer sistema de salud

La Paz, 24 mayo (ABI).- La ministra interina de Salud, Eidy Roca, informó que esa cartera de Estado envió equipamiento médico, especialistas, insumos, ítems y medicamentos al departamento del Beni para fortalecer el sistema de salud de esa región, una de las más azotadas por la pandemia del coronavirus COVID-19.



“Queremos decirles que no están solos, el Ministerio de Salud está trabajando y en estos momentos está por un lado enviando un buen contingente de equipamientos, medicamentos, insumos, estamos provisionando de personal, se ha enviado una cantidad importante de especialistas”, informó en un mensaje difundido en redes sociales.



Agregó que esos recursos humanos e insumos médicos serán distribuidos a los hospitales de Trinidad y de las regiones más afectadas por la enfermedad.



Aclaró que el Gobierno nacional, mediante el Ministerio de Salud, está pendiente en todo momento de las necesidades que se tienen en diferentes regiones del país, para atender todas las demandas del pueblo boliviano.



“Estamos enviando medicamentos y eso no solamente de hoy, sino que se ha estado apoyando para que no falte. Sabemos que la situación ha sobrepasado en algunos momentos la capacidad que tienen los hospitales en Trinidad, pero confiamos en que con todo este apoyo y la organización que estamos brindando al Beni, esto vamos a poder superarlo en corto tiempo”, complementó.