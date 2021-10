Ministerio de Trabajo lanza campaña para incentivar la donación de sangre

La Paz (ABI)-. El director de General de Políticas de Prevención Social, Miguel Albarracín, invitó este martes a que las personas se conviertan en “héroes” extendiendo sus brazos para que donen sangre y así salvar la vida de niños, madres, personas con cáncer, adultos mayores, accidentados, entre otros.

La donación de sangre se recibirá este miércoles en el salón “Juan Lechín” del Ministerio de Trabajo, ubicado en la calle Mercado, esquina Yanacocha de 08.30 a 15.00.

“El Ministerio de Trabajo no puede estar al margen ni indiferente a estas necesidades urgentes de salud como la donación de sangre que, demostrado está, es determinante para salvar la vida de nuestros familiares, amigos y compañeros, es por eso que convocamos a la población en general, hombres y mujeres de 18 a 60 años de edad a convertirse en héroes para que extiendan su brazo a la vida”, dijo, citado en un boletín institucional.

Explicó que esa actividad responde a la gestión de la ministra de Trabajo, Verónica Navia, porque el tema de salud en los trabajadores y pueblo en general, es transversal a toda actividad humana.

Por su parte, la comunicadora del Banco de Sangre, Gabriela Farfán, explicó que la donación es un acto voluntario, altruista, no remunerado, basado en un principio de solidaridad y autonomía que permite salvar vidas.

La donación de sangre puede salvar la vida de un recién nacido, de una madre que tenga complicaciones durante el parto, ayuda en caso de cirugías mayores u otras que se compliquen; salva la vida de niños y personas con diferentes tipos de cáncer, a adultos mayores y accidentados, detalló.

Para donar sangre no necesita estar en ayunas, debe pesar más de 50 kilos, debe estar completamente sano y portar su carnet de identidad. En caso de que tenga un piercing o un tatuaje, debe haber pasado al menos un año de haberlo realizado.

“La donación de sangre no engorda, no adelgaza, no debilita, no contagia, no enferma ni presenta ninguna otra complicación de salud”, agregó.