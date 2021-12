Ministerio de Trabajo atenderá con normalidad durante la emergencia sanitaria

La Paz (ABI).- Ante la declaración de emergencia sanitaria, la ministra de Trabajo, Verónica Navia, afirmó que en esa Cartera de Estado la atención será normal; además, los servidores públicos deberán presentar en oficinas de Recursos Humanos (RRHH) el carnet de vacunación para evitar contagios entre el resto de los servidores y la población que acude a esas oficinas.

Navia explicó que, constitucionalmente, el Gobierno nacional tiene la obligación de proteger la vida y la salud de los bolivianos, pero al mismo tiempo no puede violar el derecho de cada persona a decidir si quiere o no vacunarse.

“La vacuna no es obligatoria, lo que sí estamos obligando es que la persona que no quiera vacunarse presente su PCR. No podemos seguir manteniendo las cadenas de contagio”, sostuvo la autoridad, según un boletín de prensa.

Asimismo, llamó a los trabajadores del país a cortar la cadena de expansión del virus a través de la inmunización colectiva.

“Cuando todos estamos vacunados el virus se debilita, fue así que se logró controlar en el mundo enfermedades como el sarampión, por ejemplo”, añadió Navia este jueves en la Red Patria Nueva.