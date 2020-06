Ministerio de Salud y Colegio Médico analizan situación de la pandemia en Bolivia

Cochabamba y La Paz, 9 junio (ABI).- La ministra de Salud, Eidy Roca, se reúne el martes, en Cochabamba, con representantes del Colegio Médico Nacional para analizar la situación de la pandemia del coronavirus COVID-19 en Bolivia.



“Es un seguimiento de los compromisos y de las actividades que hemos tocado en la anterior reunión y de hecho que va a haber un análisis de la situación de la pandemia del COVID en Bolivia, en todo el país”, informó Roca, antes de iniciar el encuentro.



Explicó que ese es el segundo encuentro entre ambas instancias, que es “parte del seguimiento de un programa de coordinación” para enfrentar la pandemia.



Anunció que en esa reunión analizarán también el incremento de casos, que generalmente son la base de las determinaciones que se toman por regiones, sin embargo, aclaró que el número de pacientes no determina la cuarentena que debe regir en los municipios.



“Hay una serie de otros factores que tiene que analizarse y eso lo hacen los gobiernos municipales a partir de las directrices que da el Ministerio de Salud, pero nosotros no vamos a decirle al Gobierno municipal o al gobierno departamental que decida la cuarentena rígida o no, son criterios epidemiológicos, sociales, económicos los que hacen que cada instancia gubernamental defina cómo va a enfrentar su cuarentena”, explicó.