Ministerio de Gobierno presenta tres aprehendidos por sedición y delitos contra la salud pública

Santa Cruz, 30 abr (ABI).- El Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentó este jueves a Eduardo R. S. (59), Benedicta C. R. (44) y Jorge C. P. (41), quienes fueron aprehendidos por la Policía, la madrugada del lunes, por los delitos de sedición, instigación pública a delinquir, delitos contra la salud pública y otros; durante su presentación ante los medios, uno de los procesados afirmó que fue manipulado por el diputado H. C., del Movimiento Al Socialismo (MAS), para cometer esas irregularidades.

“La verdad es que estamos siendo utilizados por muchas autoridades y ellos velan sus intereses, pero no velan los nuestros. El caso del señor H. C., que él ha manipulado y nos ha utilizado, al igual que muchas autoridades, que nos utilizan y en su momento dado nos abandonan. Es por eso que pido disculpas a las autoridades, que quizás por la desesperación y muchas cosas que pasan, como la falta de dinero, nos dejamos llevar por los nervios”, explicó uno de los aprehendidos.

Murillo realizó la presentación de esas personas en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz, donde anunció que esas y otras personas que cometan delitos serán procesadas como manda el Código Penal.

Los tres aprehendidos, según información a la que tuvo acceso la ABI, habrían realizado la convocatoria a una movilización para este 1 de mayo, a partir de las 06.00, en el Plan Tres Mil, acción que vulneraría las restricciones de la cuarentena por el coronavirus.

En ese marco, Murillo aseveró que no hay persecución política, sino que los derechos humanos de todas las personas están absolutamente garantizadas.

“Actuamos de acuerdo a la ley y este señor estaba haciendo instigación, y debe ser procesado. Tendrán que llamar también al señor H. C., diputado nacional, para declarar en este tema. Nosotros estamos cuidando la vida de todos los pobladores, por orden de la presidenta Áñez, y hemos dicho que no vamos a permitir que nadie venga a hacer desorden y a jugar con la vida de la gente”, explicó la autoridad.

Jcf/LM/VCT/ ABI