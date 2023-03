Ministerio de Economía envió una nota a Fitch Rating en desacuerdo por la «calificación B-«

La Paz (ANF).- El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que envió una nota a la calificadora internacional Fitch Rating én la que rechaza los argumentos de esta entidad para posicionar a la economía de Bolivia de “estable” a “negativa” con una “calificación de B-”.

“Por lo tanto, no compartimos esa idea de Fitch Rating. Les hemos mandado una nota para que ellos estén enterados de que no estamos de acuerdo con estos elementos. Por qué, porque también no se ha evaluado que Bolivia, en un ambiente de volatilidad e incertidumbre, ha sabido mantener la estabilidad de precios que eso le interesa al pueblo boliviano. Ha rebajado el déficit fiscal, de 12,6% a 7,2%, es un esfuerzo importante”, dijo Montenegro luego de argumentar algunos puntos del informe del ente internacional.

La jornada pasada, Fitch Rating, una de las tres calificadoras de crédito más importantes a escala global, emitió un informe alertando sobre la situación económica de Bolivia para cumplir con sus obligaciones crediticias debido, principalmente, a un bajo nivel de sus Reservas Internacionales.

El Banco Central de Bolivia (BCB) indicó el 8 de febrero que las Reservas Internacionales alcanzan a $us 3.538 millones, de los cuales sólo $us 372 millones están en dólares.

“Bolivia nunca ha incumplido ningún pago, como lo está señalando su informe. Jamás ha generado un impago a los acreedores. Segundo, que diga que no tenemos acceso a los mercados internacionales, eso no es cierto, porque Bolivia tiene la autorización de la Asamblea para ir a la búsqueda y tiene toda esta gestión para ver el momento adecuado”, aseguró el ministro de Economía en Unitel.

La autoridad resaltó que el país tiene accesos a créditos internacionales; además, dijo que este año entran en marcha proyectos estratégicos como el Mutún, la planta de biodiesel, la venta de urea, nuevos contratos de gas y exportación de energía eléctrica que le permitirán mayores ingresos al país.

“Por lo tanto, si Fitch Ratings tiene esa evaluación, nosotros tenemos otra; y lo que importa es cómo estamos gestionando y estamos dando respuestas”, aseveró la autoridad de Gobierno.