Mesa se acoge al silencio y dice que una declaración habría sido usada para ‘inventar autoincriminaciones’

La Paz (Erbol).- Ante la Fiscalía, el expresidente Carlos Mesa hizo uso del derecho al silencio en el caso denominado “golpe de Estado”, porque considera que se trata de un proceso político que intenta establecer un hecho inexistente, pero además cree que sus declaraciones podrían ser usadas para “inventar autoincriminaciones”.

“Mis respuestas fueron: ‘me acojo al derecho al silencio’, pero fundamentalmente me acojo al desconocimiento de un proceso político cuyo objetivo es manipular la verdad, crear un falso relato de la historia, blanquear un fraude electoral e inventar un golpe de Estado inexistente”, dijo Mesa.

Mesa fue convocado a declarar en calidad de testigo, luego de que la expresidenta Jeanine Añez, basándose en un libro, dijo que el expresidente había objetado que Adriana Salvatierra asuma la Presidencia.

El líder de Comunidad Ciudadana presentó ante la fiscalía un documento con 10 puntos en que explica sus razones para no declarar.

“No me cabe la menor duda de que se usarán cualquier declaración testifical, incluida la mía, por eso no he declarado, para manipular e inventar autoincriminaciones”, sostuvo.

Aseguró que no se convertirá “en propiciador de un cadalso jurídico para quienes serán convocados a declarar y eventualmente serán acusados de un delito inexistente”.

Recalcó que el único objetivo de este proceso “es respaldar la obsesión de Evo Morales por volver a la presidencia y tender una cortina de humo ante la crisis de salud y desempleo que el actual gobierno no está gestionando adecuadamente”.

Mesa consideró que el proceso por el supuesto “golpe” no tiene ninguna base de legalidad y se fundamenta en hechos falsos y en manipulación de pruebas.

Explicó que carece el proceso de legalidad porque dos leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa reconocen como constitucionales los mandatos de gobierno transitorio.

Dijo que el caso “pretende falsear la verdad histórica, despreciando a millones de ciudadanos bolivianos”.

“Para lo único que servirán todas las declaraciones testimoniales es para que este proceso se convierta en el martillo fiscal y judicial contra muchos ciudadanos y nuestras familias que hemos defendido con orgullo la democracia, la paz, la Constitución y la libertad”, agregó el exmandatario.