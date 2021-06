Mesa ante la Fiscalía: ‘No voy a contestar la pregunta porque me puedo incriminar’

La Paz (Erbol).- Como lo había anunciado el este miércoles, el expresidente Carlos Mesa se acogió a su derecho al silencio en su declaración informativa ante la Fiscalía, por los hechos de la crisis de noviembre 2019, en el denominado caso “golpe de Estado”.

Fue un listado de cerca de 50 interrogantes que se le formuló al exmandatario, de todas ellas, una hacía referencia sobre qué es lo que hizo y donde se encontraba en las fechas 10, 11 y 12 de noviembre de 2019. Mesa, según el documento al que accedió ERBOL, respondió: ‘No voy a contestar la pregunta porque me puedo incriminar’.

Otra pregunta al líder de la alianza Comunidad Ciudadana (CC) fue si conocía a Jeanine Añez, “de ser así cómo y cuándo la conoció”. El exmandatario dijo: “No voy a responder, conforme al artículo 121 de la CPE conozco a la señora Jeanine Añez, no recuerdo las circunstancias, me invitó cuando ya era presidenta quizá un mes después, fue en un almuerzo”.

La Fiscalía le preguntó si conocía al excívico y actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca y su padre José Luis Camacho Parada, “de ser así cuándo y cómo los conoció”.

El exmandatario contestó que: “Al señor Camacho lo conozco personalmente, no recuerdo, en una reunión del Comité Cívico de Santa Cruz, mucho antes y al otro señor no lo conozco, no recuerdo la fecha”.

Tras la comparecencia de Mesa, la Fiscalía analizará la declaración informativa que brindó y la posibilidad que se pueda ampliar la investigación en su contra.

La investigación por la crisis de 2019, denominada como “Golpe de Estado”, es impulsada por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, tras la dimisión del expresidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019, presionado por protestas del movimiento cívico, un motín policial y la “sugerencia” de renuncia de las Fuerzas Armadas.

Entre los principales investigados están el excívico Fernando Camacho y la expresidenta Jeanine Añez, quien guarda detención preventiva en la cárcel de Miraflores, además de otros exjefes militares y policiales.

Para el Movimiento Al Socialismo (MAS), Mesa tuvo participación en las jornadas de violencia y movilizaciones que derivaron en la quema de tribunales electorales departamentales y una ambiente convulsión social.