Mercados de La Paz, El Alto, Oruro y Trinidad reportan normal abastecimiento de carne de res

La Paz (ABI).- Mercados de las ciudades de La Paz, El Alto, Oruro y Trinidad informaron este martes que hay un normal abastecimiento de carne de res; asimismo, reportaron que los precios de los diferentes cortes de ese producto se mantienen estables.

El secretario ejecutivo de Federación Única de Trabajadores en Carne y Ramas Anexas (Futecra) de El Alto, German Cachi, informó a ABI que la venta de este alimento en los mercados de ese municipio es normal.

“En El Alto, por lo menos, hasta el momento, pueden ver, esta todo normal, no hay escases; todavía está en abundancia la carne (…). Que la ama de casa esté tranquila, nosotros vamos a estar abasteciendo”, dijo.

En el mercado “Las Américas” de la ciudad de Oruro existe un normal abastecimiento de este producto. Las comerciantes aseguraron que los precios se mantienen estables, reportó Bolivia Tv.

“La carne está abastecida en este mercado (…) Invitamos a que nos visiten”, convocó la comerciante Cristina, quien agregó que en este centro de abasto se oferta carne no sólo de res, sino también de cordero y de llama.

Por otra parte, en el mercado Pompeya de la ciudad de Trinidad, los comerciantes aseguraron que en este sitio también hay normal provisión de carne de res, uno de los principales alimentos para la canasta de las familias, por sus bondades nutricionales.

“Hay abastecimiento normal, el precio está normal, no se ha modificado, no tenemos por qué hacerlo mientras no haya un incremento de los productores”, indicó un comerciante, quien señaló que los cortes oscilan entre Bs 27 y Bs 30, de primera y segunda calidad.