Médicos piden sanciones penales para quienes desinformen sobre vacunas contra Covid-19

La Paz (ANF). – El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, pidió al Gobierno sancionar y procesar penalmente a aquellos grupos de personas que difundan información falsa sobre las vacunas contra el coronavirus (Covid-19) por atentar contra la salud y la vida de población boliviana.

“Estos grupos de personas deben tener una sanción y proceso penal porque atentan contra la vida de los bolivianos”, dijo Larrea.

Las declaraciones del galeno surgen luego de que un grupo denominado “antivacunas” recorrió el domingo las calles y ferias de la ciudad de El Alto enviando mensajes para evitar que la población reciba las dosis contra el Covid-19; también promueven el incumplimiento de las medidas de bioseguridad, ya que consideran que usar barbijos es “obedecer al capitalismo”, asegurando que los políticos mienten al pueblo.

El dirigente de los médicos del país afirmó que el Gobierno debe trabajar en una política de Estado y registrar a aquellas personas que rechacen las vacunas, haciéndolas responsables de sus vidas. Advirtió que a estas alturas, en el inicio de la tercera ola, no puede existir desinformación acerca del Covid-19 debido a la peligrosidad de las nuevas variantes.

“Con estos movimientos antivacunas, el Gobierno tiene que trabajar una política, una estrategia y registrar a la gente que no quiera las vacunas, hacerlos responsables de su vida. Hoy no se puede desinformar porque hay más variantes del virus que están causando luto y no solo en el país, si no a nivel internacional. Hay que castigar a este tipo de personas”, agregó en rueda de prensa, la tarde de este lunes.

El profesional aclaró que aquellas personas que son inmunizadas están protegidas contra el Covid, pero eso no impide que puedan volver a infectarse. Sin embargo, dijo que ayuda a que el enfermo no llegue a terapia intensiva debido a los anticuerpos que desarrolla por la dosis.

“Las vacunas dan protección para no llegar a terapia intensiva, no te garantiza que no te contagies, pero si va a tener anticuerpos”, señaló, a tiempo de exhortar que la población para que cumpla con las medidas de bioseguridad y así evitar riesgos.

Diálogo

Larrea pidió al Gobierno fijar fecha y hora para instalar el diálogo entre su sector y el Ministerio de Salud con el fin de coordinar acciones para afrontar la pandemia; caso contrario, afirmó que determinarán un paro de 48 horas.

“Para esta semana, estamos convocando a una reunión en Tarija para ver las siguientes medidas que será el paro de 48 horas. Si no hay diálogo, el paro será culpa del ministro (Jeyson Auza) porque la tercera ola está en pleno ascenso”, indicó.