Médicos convocan a nuevo repliegue de 48 horas y rechazan los descuentos por su paro

La Paz (ANF). – El Colegio Médico Nacional convocó a nuevo repliegue de profesionales en centros de salud de todo el país, por 48 horas, para la próxima semana. Al Gobierno nacional le dijo que no están en paro y no corresponde que haya descuentos ni evaluaciones de “fracaso” de la protesta.

“Los profesionales hemos hecho un repliegue a servicios de emergencias, por lo tanto, decirle al Gobierno que no se preocupe porque lo que estamos haciendo es informar primero a nuestras bases y seguramente esta preocupación que tienen hoy día es por la contundencia que se ha tenido en otros departamentos”, afirmó el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea.

El jueves, los profesionales en salud asumieron el primer repliegue de servicios en demanda de mejores condiciones de trabajo, ítems y que el Gobierno deje la persecución política.

La medida de protesta fue calificada como un fracaso por los ministros Jeyson Auza, María Nela Prada y Eduardo Del Castillo, a la vez que el Gobierno alertó con descuentos de salario a quienes no asistan a sus fuentes de trabajo.

“Nunca hemos llamado a un paro para que estén evaluando o catalogando. No sabemos qué han catalogado para decir que 1,44% ha acatado un paro, que no era un paro”, sostuvo Larrea, a tiempo de cuestionar: “¿Por qué van a descontar?”.

El dirigente agradeció a la población que no asistió a los centros de salud y adelantó mayor contundencia para la próxima semana. “Nosotros vamos a seguir aguantando las medidas y vamos a tener otras medidas”, dijo el presidente del Colegio Médico.