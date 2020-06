Médicos coinciden en que los síntomas del Covid-19 han cambiado en estos meses en Santa Cruz

Antes la enfermedad se reconocía por dolor de cabeza, de garganta, tos y fiebre, pero hoy puede no presentar ninguno de esos signos. Últimamente la diarrea es parte del cuadro, y los expertos sugieren no confiarse a los de leve sintomatología.

Santa Cruz (ElDeber.com.bo).- Tienen contacto permanente con enfermos de Covid-19, lo que les ha dado la oportunidad de analizar los casos.

Cuatro médicos del hospital San Juan de Dios, del centro de referencia Pampa de la Isla, de la Caja Nacional de Salud (CNS) y de la Caja Petrolera de Salud (CPS) comparten sus observaciones sobre la forma en que el Covid-19 ha ido presentándose con síntomas diferentes a los de la fórmula inicialmente difundida: tos, dolor de cabeza y de garganta y fiebre.

Andrés Martínez, encargado de la Terapia Intensiva Covid-19 del hospital San Juan de Dios, dice que en enero los síntomas principales eran tos y fiebre, pero que desde entonces hasta hoy hubo cambios. “Hay un poco de dolor de espalda, dolor torácico (pecho), un poco de cefalea (dolor de cabeza), deposiciones líquidas (diarrea). Por ejemplo al comienzo no había la disgeusia (pérdida del gusto) y anosmia (pérdida del sentido del olfato). Esto es súper dinámico porque de pronto algunas cosas funcionaban y ahora no”, informa.

Dice que actualmente, a las salas de terapia llega gente joven con el pulmón destruido, cosa que no se veía antes. “Puede ser que el eslogan de ‘quédate en casa’ hizo su efecto, la gente se automedicó, más con todo esto que salió de la Ivermectina. Ha aguantado y ya llega a la sala con los pulmones en muy mal estado.

Uno de los métodos de diagnóstico que está cambiando -si la persona está con un poco de falta de aire, con tos o fiebre- es la tomografía, que es más rápido que hacer una PCR. El síntoma clave para nosotros de que el pulmón está siendo tocado es la falta de aire, no tanto la tos, que es de la parte superior de las vías respiratorias. Por eso lo ideal entonces es hacer tomografía”, sostiene.

Es tan audaz el virus, dice Martínez, que personas que se hicieron operar, y que aparentemente estaban sanas, al hacerse una placa de Rayos X, descubrieron lesiones tipo Covid-19 en los pulmones. “Esos son los asintomáticos, los que hacen sus cosas con normalidad, pero que apenas tienen un leve de dolor de espalda. Hay un punto que va del día 7 al 12 de la enfermedad, cuando se presenta el coronavirus con todos los síntomas, cuando el pulmón ya está tomado”, detalla.

El médico recomienda que, en el momento que alguien sienta falta de aire, y si además hay fiebre, pida diagnóstico del estado de los pulmones. Y para reconocer si se trata o no de una sintomatología generada por el miedo (sicológica), hay que considerar que esa falta de aire no será transitoria, “empieza un día y va incrementándose, entonces uno se da cuenta de que no es sicológico, por eso podemos guiarnos”, aconseja.

El jefe médico del centro de referencia Pampa de la Isla, Fernando Becerra, ha notado también la entrada en escena de la diarrea como nuevo síntoma. “Nos ha jugado muy feo este virus, nos tiene locos. Han llegado pacientes sin síntomas, solo con un leve dolor de cabeza, que pasa con un Paracetamol, pero al hacer el hisopado salen positivos. También han llegado pacientes con tomografía clínicamente Covid-19, con dificultades respiratorias, que salen negativos porque se trata de otro tipo de patologías, como una tuberculosis”, explica.