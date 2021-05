Médicos advierten con retomar paro si no se abroga la Ley de Emergencia Sanitaria

La Paz (ANF). – El Consejo Nacional de Salud (Conasa) y el Colegio Médico de Bolivia, advirtieron con reanudar las movilizaciones a partir del 7 de mayo si el Gobierno central no atiende sus demandas, entre ellas abrogar la Ley de Emergencia Sanitaria.

El presidente del Colegio Médico de Cochabamba, Edgar Fernández, confirmó esa decisión que fue asumida en una reunión de los nueve colegios del país que se desarrolló en días pasados. El jueves sostendrán un nuevo encuentro para definir las medidas de presión.

“Como Conasa (Consejo Nacional de Salud) dimos un plazo hasta el miércoles 5 pero si no hay alguna respuesta del Gobierno volverán las movilizaciones desde el 7 de mayo. Aún no está confirmado que tipo de medidas vamos a asumir, pero ya está”, adelantó Fernández.