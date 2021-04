Médico alerta que Bolivia vive ya tercera ola de Covid-19, con más de 1.000 contagios diarios durante abril

La Paz (ANF). – Bolivia ya vive la tercera ola de contagios de coronavirus (Covid-19), alertó el secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero, quien afirmó que esta etapa se comprueba, tras superar los 1.000 casos diarios en territorio nacional que se reporta desde hace tres semanas, en este mes de abril.

“Desde el momento que hemos superado los 1.000 casos por día y estamos permanentemente en ascensos (de nuevos contagios) ya se considera que el país está en la tercera ola, estamos en el inicio de la escalada de contagio de esta etapa epidemiológica”, afirmó en entrevista con ANF.

Romero remarcó que esta situación ya fue alertada por infectólogos y epidemiólogos que pronosticaron que la tercera ola flagelaría al país desde fines de abril y principios de mayo. “Se está cumpliendo esta estadística que preveía el pico de ascensos. Esperamos que el impacto de esta tercera ola no sea tan grave, tan duro como ha ocurrido en Brasil, Argentina, Perú o Chile”, dijo.

Agregó que su sector está consciente de que la tercera ola se encuentra en territorio nacional y que por eso habría decido suspender sus medidas de presión en demanda de la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria.

“Estamos en la tercera ola y es así para el sector salud, que está participando activamente en la vacunación, en el fortalecimiento del sistema. Por eso hemos dejado de lado las movilizaciones por la Ley de Emergencia, esta enfermedad implica desgracias, enfermos, fallecimientos, muchos sufrimientos y no podemos ser ajenos a esa realidad que ya es palpable en nuestro país”, argumentó.

El galeno lamentó que a más de un año de la pandemia en territorio nacional, la situación para los hospitales y centros de salud no haya mejorado para atender a la población. Sin embargo, relató que con lo “mínimo” seguirán brindando la atención necesaria a los enfermos.

“Los hospitales no han mejorado nada, apenas tenemos lo mínimo en bioseguridad, equipos, internación, infraestructura. Pero, en todo lo que implica y con lo poco que tenemos vamos a atender de la forma que podamos, esa es la decisión que hemos tomado. Lamentablemente el Ministerio de Salud no hizo nada, ha perdido mucho tiempo valioso en la Ley, y nunca quiso entender que lo más importante era el sistema de salud, prepararnos para la tercera ola, no fue así y con lo poco hay que seguir atendiendo a la gente”, indicó.

De acuerdo a los reportes emitidos por el Ministerio de Salud, los contagios de Covid-19 van en aumento desde el mes de abril, así como los decesos y los casos activos. A continuación le presentamos las fechas donde se reportan más de 1.000 nuevos positivos diarios en el país.