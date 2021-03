Magistratura anula convocatoria para selección de postulantes a vocales de tribunales de justicia

La Paz (ANF). – El Consejo de la Magistratura dejó sin efecto ocho convocatorias para postulantes a vocales de los tribunales departamentales de justicia. Alrededor de 240 candidatos a esos cargos judiciales quedaron perjudicados.



“A través de la Dirección Nacional de Recursos Humanos comunica a los postulantes de las Convocatorias Públicas Departamentales N° 31/2020 al 38/2020, para optar a cargos a vocales de tribunales departamentales de justicia, que el mismo se dejó sin efecto por disposición de la Sala Plena del Consejo de la Magistratura mediante acuerdo 82/2021”, dice el comunicado publicado en su portal web.



En diciembre del pasado año se reanudó la convocatoria que llamaba a los profesionales del Derecho a presentarse como candidatos. El 24 de febrero, se suspendió el examen de competencia debido a una denuncia de la presunta filtración de las preguntas de la evaluación.



El viceministro de Derechos Fundamentales, César Siles, en contacto con la ANF, confirmó esa información y explicó que uno de los factores es que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió una resolución de amparo constitucional que presentaron dos vocales del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz que observaron la convocatoria.



Este medio intentó comunicarse con los magistrados del Consejo para conocer las causas, pero no obtuvo respuesta. Gonzalo Alcón indicó que desconocía de la resolución porque se encontraba con baja médica, mientras que Dolka Gómez y Omar Michel no contestaron a las llamadas telefónicas.



La sentencia



En febrero de este año, los vocales del TDJ de Santa Cruz Darwin Vargas y Janeth Quiroga presentaron un amparo constitucional contra la convocatoria, porque se estaba vulnerando la Ley del Órgano Judicial que permite la elección consecutiva de las autoridades judiciales en ejercicio de funciones.



El 9 de marzo, la Sala Constitucional Segunda concedió la tutela al amparo constitucional que presentaron los dos vocales, en el que determinan que se deje sin efecto la convocatoria N° 36/2020 para postulantes a vocales del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Además establece que se elabore una nueva convocatoria y reglamento para la selección de los postulantes.



En ese contexto, el vocal Darwin Vargas explicó a este medio la principal observación que se hizo a la convocatoria es que no permitía que los magistrados en ejercicio de funciones sean reelectos. Afirmó que esa decisión era vulnerar la Ley 025 del Órgano Judicial, que en su artículo 46 establece que los vocales pueden ser reelegidos por una única vez por cuatro años.



A la vez, advirtió que los consejeros estaban vulnerando la carrera judicial que está establecido en la Constitución Política del Estado. Además afirmó que de forma permanente se capacitan por parte del Estado y son personal calificado para ejercer esos cargos.



Nueva convocatoria



Por otra parte, Siles anunció que la próxima semana sostendrán una reunión con la sala plena del Consejo de la Magistratura para la elaboración de la convocatoria y el reglamento de evaluación de los postulantes. Prevé que en dos meses, aproximadamente, se publiquen las resoluciones.



“Vamos a tener una reunión de coordinación con los consejeros para la elaboración de la convocatoria y el reglamento, vamos a prever que sea a la brevedad posible, porque en el país hay muchos vocales que están cumpliendo su mandato y se deben publicar las convocatorias”, añadió.



Espera que en esa reunión se puedan resolver otras observaciones que realizaron al proceso de evaluación. Por ejemplo, indicó que no están de acuerdo que el examen se realice dos días porque existe la posibilidad de que se filtren las preguntas.



Según la convocatoria del Consejo solo en el Beni no se emitió ninguna convocatoria, las otras ocho regiones requerían de 30 vocales judiciales, es decir, en total existen alrededor de 240 candidatos. Cochabamba tiene siete acefalías, La Paz seis, Santa Cruz cinco, Potosí cuatro, Oruro y Chuquisaca tres cada uno, mientras que Pando y Tarija requieren un vocal cada uno.



Al respecto, Siles consideró que el Consejo deberá tomar en cuenta a los postulantes que se presentaron en las convocatorias anuladas, porque se genera un perjuicio para los candidatos que cuentan con todos los requisitos exigidos.