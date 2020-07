Magistrada Díaz denuncia que sus colegas del TSJ actúan ilegalmente

Sucre (ABI).- La magistrada y expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), María Cristina Díaz, denunció el lunes que sus colegas actúan ilegalmente e intentan desconocerla como decana de esa institución del Órgano Judicial.

“La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia continúa cometiendo nuevas ilegalidades hacia la institución y hacia mi persona, pues una vez que posesionaron al circunstancial presidente ilegalmente elegido (Olvis Egüez), convocan a una sesión de Sala Plena del 25 de junio y agendan considerar la situación de la decanatura del TSJ y proceden a desconocer ese derecho que me otorga la Ley”, denunció.

Explicó que ese desconocimiento “raya en lo absurdo” y sale de “toda lógica legal” porque la decanatura no está sujeta a elección, ni depende de la voluntad de los representantes de una institución, sino que está contemplada en la Ley 025 del Órgano Judicial, como cargo meritorio al miembro más antiguo o experimentado.

Detalló que ese cargo le corresponde porque ejerció la profesión desde 1980, cuando obtuvo su título y además fue reconocida como decana el 2018 y 2019, por la misma sala plena que ahora la desconoce. Explicó que sus colegas observaron que Díaz no posesionó al actual presidente, Olvis Egüez. Sin embargo ella explicó que eso no podía ser posible porque ella no había renunciado al cargo de presidenta después de que los magistrados de la Sala Plena le retiraran su confianza para “hacerse de la presidencia”.