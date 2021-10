Luis Arce: “Si no quieren respetar en las urnas, nos vamos a hacer respetar en las calles”

La Paz, 12 de octubre (ANF). – Tras el paro cívico de 24 horas en contra del proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas, el presidente de Bolivia, Luis Arce, advirtió a la “derecha golpista” que “si no quieren respetar en las urnas, nos vamos hacer respetar en las calles”.

El jefe de Estado lanzó la advertencia en su discurso en Cochabamba en un acto tras la masiva movilización convocada por el Movimiento al Socialismo (MAS) en defensa de la wiphala y del gobierno de su gobierno. Diferentes sectores sociales reunieron en las plazas principales en La Paz, Oruro Cochabamba y Chuquisaca.

“Nuestro triunfo fue contundente en las urnas con más del 55%, no quieren respetar. Lo que no ganan en las urnas, quieren ganarlo a través de otros mecanismos antidemocráticos. Los que decían defender la democracia hoy se oponen respetar la mayoría popular, pero (…) tenemos un pueblo que va hacer respetar su voto popular en las calles. Si no quieren respetar en las urnas, nos vamos a hacer respetar en las calles”, proclamó.

El lunes se desarrolló un paro de 24 horas convocado, en primera instancia, por los gremialistas y al que se sumaron los comités cívicos de diferentes regiones del país conformados en el “Bloque de Unidad”. La finalidad de la protesta es exigir la anulación del proyecto de ley de antilegitimación. Los mismos sectores dieron al Gobierno un plazo de 72 horas para responder a esa demanda.

En su criterio, en los nueve departamentos los bolivianos decidieron trabajar en vez de acatar el paro convocado por los cívicos; sin embargo, diputados de Comunidad Ciudadana (CC) denunciaron esta jornada ausentismo de funcionarios públicos en las diferentes instituciones del Estado.

Sobre el “wiphalazo”, Arce sostuvo que mientras el bloque opositor no comprenda los orígenes del símbolo, reconocido en la Constitución Política del Estado (CPE), simplemente se dedicarán a criticar. Expresó que la wiphala refleja las raíces aimaras, el lenguaje, muestra los caminos hacia la “unidad” y la “resistencia”.

“La wiphala refleja lo que siempre hemos querido tener, un gran país, una gran nación, un gran continente para todos nosotros”, manifestó. Dijo que los más “humildes”, “explotados”, “discriminados” se identifican con la wiphala y que “refleja lo que siempre han querido.