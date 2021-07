Luis Arce respalda propuesta de López Obrador de sustituir a la OEA por otro organismo autónomo

La Paz (ANF).- El presidente Luis Arce respaldó la propuesta que hizo su homólogo mexicano, Manuel López Obrador, de sustituir la Organización de Estados Americanos (OEA) con un organismo internacional autónomo, que respete las decisiones de los Estados miembros.

“Hacemos eco de las palabras del hermano, @lopezobrador, en la idea de sustituir a la @OEA_oficial por otro organismo verdaderamente autónomo, que exprese los equilibrios regionales, respete la autodeterminación de los pueblos y no de cabida a la hegemonía de un solo Estado”, escribió el presidente.

Durante la XXI reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se celebró en México, Manuel López Obrador, anfitrión del evento, aprovechó su mensaje con motivo de la celebración de los 238 años del nacimiento del Libertador, Simón Bolívar, para llamar a la constitución de un ente que sustituya a la OEA.

“La propuesta es, ni más ni menos, que construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, nuestra realidad y a nuestras identidades (…) En ese espíritu no debe descartarse la sustitución de la OEA, por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto, en asuntos de derechos humanos y de democracia”, dijo en esa ocasión.

La OEA fue duramente atacada por el gobierno de Luis Arce y el expresidente Evo Morales por los conflictos que se originaron después de las elecciones generales del 20 de octubre del 2019, quienes responsabilizaron a ese organismo internacional de ser el responsable de la salida de Morales del país.

Morales, desde su exilio en México, delineó el discurso de que el ente multilateral fue parte del supuesto “golpe de Estado”, al presentar el informe de auditoría a las elecciones presidenciales que, en su criterio, no tenía ningún sustento legal ni demostró que hubo fraude electoral.

Este domingo, en su programa dominical que difunde en la radio Kawsachun Coca, el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) insistió en que el único fraude que se hizo fue por parte de Organización de Estados Americanos con su informe acerca de las elecciones de 2019, y que culminaron con su renuncia el 10 de noviembre de ese año.

“El fraude es la mentira del siglo, estoy convencido. El único fraude ha sido el de la OEA. Si hablamos de fraude hablemos de verdad, el fraude ha sido de la OEA, no solamente a Bolivia sino a todo el mundo, ahora se sabe eso” dijo Morales.

Incluso afirmó que existe más de una decena de informes alternos que refutaron las conclusiones de la OEA. Sin embargo, cabe destacar que dichos estudios no fueron realizados en el país

Anteriormente, el ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que el Gobierno nacional denunciará al secretario general de la OEA, Luis Almagro, ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y otros tribunales internacionales por los “abusos” que cometió durante los conflictos postelectorales.