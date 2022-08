Los presidentes Arce y Fernández garantizan provisión de gas y trabajo conjunto para desarrollo del litio

La Paz (ABI).- La garantía de envío de volúmenes de gas y el “desarrollo conjunto del litio” fueron temas tratados entre los presidentes de Bolivia, Luis Arce, y de Argentina, Alberto Fernández, durante la reunión que sostuvieron en Colombia, como parte de la decisión de afianzar la integración bilateral y regional.

“Siempre es una alegría reencontrarnos con nuestro hermano presidente de Argentina, Alberto Fernández. Coincidimos en sumar esfuerzos para fortalecer la unidad de la Patria Grande y el progreso de nuestros pueblos”, destacó Arce tras el encuentro ni bien arribó a Bogotá.

Ambos sostuvieron una reunión la noche del sábado por cerca de una hora, aprovechando su presencia en Bogotá para el acto de posesión del electo presidente Gustavo Petro.

Fernández también destacó la garantía de provisión de gas boliviano.

“Los acuerdos para la provisión de gas natural boliviano a nuestro país nos benefician mutuamente y garantizan los volúmenes que la Argentina necesita”, informó en un mensaje en su cuenta en Twitter.

Argentina y Brasil son socios energéticos de Bolivia. De enero a junio de este año, Bolivia facturó $us 1.408 millones por la exportación de gas natural a los mercados de Brasil y Argentina, lo que significa un 34% más que en el mismo periodo de 2021, según un reporte oficial.

El gas natural que se vende a Argentina reportó precios récord: en enero llegó a $us 13,8, en febrero a $us 14,3 y en julio se exportó a $us 20 el millón de la Unidad Térmica Británica (BTU).

Fernández informó que otro tema tratado con Arce fue el relacionado a la industrialización del litio, un recurso natural que Bolivia está industrializando.

“El desarrollo conjunto de litio nos permite otorgar valor agregado a las exportaciones y promover la capacitación de técnicos y científicos”, afirmó y recordó que Bolivia, Argentina y Chile “forman el triángulo del litio, zona fundamental para nuestro desarrollo, por lo que seguiremos trabajando”.