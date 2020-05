López: Por favor les pido a los medios de comunicación ayúdennos a que los benianos no se automediquen

Trinidad, 26 may (ABI). – El ministro de Defensa, Fernando López, se mostró el martes muy preocupado por la gran cantidad de personas que se automedican en el Beni para tratar de combatir el COVID-19 y pidió a los medios de comunicación ayudar en este tema mediante la difusión de la información sobre los riesgos que lleva esta práctica en contra de la salud de la propia población.

“Yo les pido a los medios de comunicación por favor, por favor, ayúdennos a que los benianos y benianas no se automediquen, estamos muy preocupados, cuidado pasemos de un problema a otro (porque las autoridades) venimos a tratar de salvar la mayor cantidad de vidas posible y nos topamos con que tenemos otro tipo de problema, no aumentemos la crisis más de lo que está”, dijo López, quien junto a otros ministros se encuentra en Trinidad impulsando un nuevo plan de lucha contra la pandemia.



Remarcó que es necesario que los médicos hagan la evaluación de cada caso positivo de coronavirus antes de que se aplique una determinada medicación porque cada organismo es diferente al otro y no se puede recetar lo mismo para todos los pacientes.



“No todos los organismos son igual, están siendo irracionales, no se puede creer (…) ya están llegando a los hospitales pacientes con hemorragias internas y (con esta situación) vamos a pasar de una crisis de coronavirus a otra crisis en términos de recetas o de lo que fuere, entonces, cuidémonos entre todos, no puede ser, no puede ser que hayan personas que estén recetando algunos elementos (para todos), el ser humano tiene una diferente anatomía para luchar contra el coronavirus”, insistió.



En la misma línea, la ministra de Salud, Eidy Roca, pidió a la población beniana no tomar medicamentos sin receta médica y menos ir a cualquier farmacia para pedir una serie de medicinas solamente porque escucharon que a alguna otra persona le “funcionó” determinados fármacos.



“Cada ser humano en su organismo es diferente al resto, por lo tanto, solo puede ser evaluado clínicamente por un profesional médico que le va a decir el tipo de medicación que necesita”, enfatizó Roca.



Estos insistentes llamados de las autoridades surgen después de que se conoció, a través de diferentes publicaciones periodísticas, que gran cantidad de benianos optaron por usar hasta nueve fármacos en medio de su desesperación por la “explosión” de los casos de COVID-19, en esa región.