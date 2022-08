Lo que todo conductor debe saber cuándo lo detiene un policía de tránsito

¿Puede un oficial de la policía subirse a tu auto?, ¿en qué casos deberá la policía llevar a un conductor hasta Tránsito?, ¿puedo como ciudadano pedirle a un policía que se identifique?

La educación vial es sin duda alguna, un aprendizaje básico para el desenvolvimiento de nuestras actividades cotidianas en sociedad. Con frecuencia vemos videos en redes sociales que registran casos en los que un conductor es interceptado por un policía de tránsito tras haber cometido alguna infracción.

Muchas veces la situación se torna tensa e incluso violenta porque el conductor considera injusto el proceder del uniformado y se resiste a acatar sus órdenes. En ocasiones, tales encuentros terminan en discusiones.

En gran medida, el verdadero problema es el desconocimiento al Código de Tránsito.

¿Puede un policía detener un vehículo cuyo conductor cometió una infracción? ¿pueden los oficiales conducir a un infractor hasta las dependencias oficiales? En palabras sencillas ¿puede un policía llevarte a “tránsito” por haber cometido una infracción?

En este texto, responderemos cinco preguntas claves que todo conductor debe saber en caso de ser detenido en la vía pública por oficiales de tránsito.

¿Qué es una infracción de tránsito?

Una infracción de tránsito es una acción tipificada en el Reglamento del Código de Tránsito, promulgado el 8 de junio de 1978. Este reglamento tipifica 3 tipos de infracciones, clasificándolas de primer grado, segundo grado y tercer grado.

Por su parte, el Código de Tránsito en su Capítulo I, artículo 139 define una infracción como “transgresión o contravención, es el quebrantamiento de una o más reglas de tránsito”.

El reglamento estipula las sanciones que se deben aplicar en cada tipo de infracción, pero, como lo afirman varios juristas consultados sobre el tema, este reglamento y su respectivo Código están desactualizados y las sanciones estipuladas parecen contradictorias al orden legal vigente.

“Por ejemplo, según el artículo 380.1 del Reglamento de Tránsito, la sanción por no portar brevet, licencia o autorización es de cinco días de arresto, no obstante, otra normativa señala que el arresto es una medida que no puede sobrepasar las ocho horas” declaró el abogado Jorge Antonio Giménez.

De igual manera, el artículo 380.1 no estipula ninguna sanción monetaria, pero la boleta de infracción fija en Bs. 100 la sanción por transitar sin brevet, licencia o autorización.

El Código de Tránsito estipula como infracción de primer grado circular sin brevet, pero en su capítulo II, señala que “las infracciones de primer grado, sujetas a la sanción de arresto, no podrán compensarse pecuniariamente”.

“Hay varias contradicciones incluso entre el Código de Tránsito y el Reglamento de Tránsito, producto de una desactualización de la norma, que tiene más de 40 años de antigüedad”, sostuvo Giménez.

A pesar de numerosos intentos no pudimos contactar con el comandante de Tránsito de la Policía Boliviana en Trinidad para aclarar esta aparente contradicción.

¿Dónde debes pagar la multa por una infracción de tránsito?

La Policía Nacional habilitó el portal web del Registro Único Para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) que permite con tu número de placa de circulación conocer la deuda por multas de tránsito. Se genera un código QR que permite pagar en línea el monto de la multa.

La multa puede pagarse días después de haber recibido la boleta de infracción.

¿Pueden llevar tu vehículo porque cometiste una infracción de tránsito?, ¿pueden llevarte a ti?

El secuestro de un vehículo es la retención del mismo en las oficinas designadas por la policía, El Código de Tránsito, en el capítulo V, artículo 167 establece que el embargo o secuestro de un vehículo, repuestos o accesorios es potestad de las autoridades llamadas por Ley.

En el artículo 168 se establece que esto se hará “cuando el vehículo (sea) utilizado con fines delictivos; cuando los vehículos, repuestos o accesorios, constituyan instrumento, cuerpo u objeto del delito”.

“El Código de Tránsito define y diferencia una infracción de un delito, y no establece que se pueda secuestrar un vehículo por una infracción”, sostuvo Giménez.

“Te pueden llevar a una oficina de tránsito cuando tu falta es grave, como que hubieras tenido un accidente, estés conduciendo en estado de ebriedad, o hubieras faltado el respeto u agredido físicamente a un oficial de tránsito. Todo esto tiene que ver con una particularidad que se llama la proporcionalidad, se aplica tanto para los policías como para las personas, es decir si me detienen por pasarme una luz roja, por ejemplo, no pueden llevarme a tránsito, ni agredirme ni esposarme”, aseguró Giménez.

El abogado completó que la boleta de infracción, se aplica a veces y a veces no.

“Muchas veces te llevan a tránsito, porque el oficial que te ha detenido no tiene la boleta de infracción para dártela para que cumplas con tu multa, entonces te tiene que llevar hasta tránsito y ahí te dan tu multa por haberte pasado la luz roja por ejemplo. Pero sí la cosa es grave como un accidente, o manejar en estado de ebriedad, sí la policía tiene la facultad de arrestarte en primera instancia, el arresto es una detención privación a tu libertad momentánea de ocho horas, y posteriormente si se verifica que se cometió un delito te tendrían que detener”, aclaró.

Entonces, pueden llevar tu vehículo y conducirte hasta las oficinas oficiales, siempre y cuando la infracción tenga que ver con algún ilícito, implicar un accidente o manejo en estado de ebriedad.

¿Puede subirse un policía a tu vehículo sin autorización?

Giménez aclaró que el vehículo constituye una propiedad privada y que, salvo algunas excepciones, ningún policía puede subirse sin autorización.

“La respuesta es no, la única manera en la que un policía se pueda subir a tu vehículo es en casos graves de infracción. Por ejemplo, si estás en estado de ebriedad y te rehúsas a entregar las llaves de tu movilidad para ser conducido a tránsito”, declaró el abogado.

“Luego de eso no pueden, porque la movilidad es una propiedad privada y es inviolable a menos que como persona privada autorices que el servidor público se pueda subir”, completó.

¿Debe identificarse un policía cuando un conductor o presunto infractor se lo pide?

Sí, es un derecho reconocido en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado (CPE), que dice “toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”.

Por su parte Giménez aseguró que, ante todo, debe primar una actitud de respeto ante cualquier policía, porque ellos representan la autoridad del Estado.

“Así nuestra Policía no sea la mejor del mundo y tenga muchos errores, son autoridades, y nosotros tenemos que someternos a esas autoridades de la mejor manera a efectos de evitar mayor complicación”, concluyó el jurista.