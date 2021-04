Lima sospecha que más autoridades del Gobierno conforman red criminal que operaba con Characayo

La Paz (ANF).- El ministro de Justicia, Iván Lima, aseveró este miércoles que una organización criminal conformada por autoridades de diferentes niveles del Estado está siendo desmantelada tras la detención del destituido ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo.

“Estamos en este momento ante una organización criminal que no estaba conformada solamente por estas dos autoridades (detenidas), aparentemente hay autoridades de diferentes niveles de Estado que están siendo en este momento objetos de investigación”, señaló Lima en rueda de prensa.

El exministro Edwin Characayo y el exdirector general de Desarrollo Rural, Hiper García Quecaña, fueron aprehendidos la noche del martes, en pleno centro de la ciudad de La Paz, tras haber supuestamente recibido $us 20.000 de una persona y su abogado por un trámite de saneamiento de tierra de una propiedad, en el municipio de San Ramón, en el departamento de Santa Cruz.

“Estamos frente a una organización criminal, no hay otra palabra para calificarla, que está siendo desmantelada (…), hay prueba contundente y prueba evidente de que aquí se ha cometido delitos de orden público”, señaló Lima.

La autoridad instó a las posibles víctimas de la organización criminal a presentar las denuncias contra las exautoridades. Prometió reserva.

“Las víctimas de esta extorsión que tiene que ver con el saneamiento y la regularización de una propiedad agrícola en el departamento de Santa Cruz, no son las únicas víctimas, y exhortamos a todos los ciudadanos que han sufrido extorsión, que han sufrido amenazas o que han recibido pedidos de estas malas autoridades, a que presenten sus denuncias, vamos a preservar su identidad”, enfatizó.

Dijo que el exministro junto a sus colaboradores pretendía cobrar $us 380.000 para el saneamiento de tierras de un predio denominado El Triunfo II en el municipio de San Ramón, en Santa Cruz.

“No vamos a tolerar hechos de corrupción, el gobierno nacional está firmemente comprometido a llevar adelante este caso hasta sus últimas consecuencias”, enfatizó Lima.