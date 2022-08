Lecos de Charopampa temen la extinción del venado, el anta y el jochi por efectos del mercurio

Charopampa se encuentra en el municipio de Mapiri y desde hace varios años los comunarios son víctimas de la contaminación del mercurio utilizado en actividades mineras

La Paz (ANF). – La Comunidad Indígena Lecos de Charopampa, situada en el norte de La Paz, teme que la contaminación del mercurio por actividades mineras provoque la extinción de animales como el venado, el anta, el jochi, entre otros, denunció el dirigente comunario Vladimir Chambi.

El originario relató que su comunidad sufre los efectos del uso excesivo del mercurio desde hace varios años y la situación llegó a tal punto que ya no pueden pescar en el río Mapiri porque el agua perdió su pureza. Incluso los animales beben agua de los riachuelos y ojos de agua que también están a punto de contaminarse.

“Hay varios animales en peligro de extinción porque la contaminación no es poca. Por ejemplo, antes había artos venados en nuestro municipio, ahora ya no hay mucho. Son varios animales que ya no vemos. El que ya ha desaparecido es el anta, un animal igual que el venado, el otro es el jochi”, informó Chambi a la ANF.

El dirigente teme que si se continúa el uso indiscriminado del mercurio en las actividades mineras los efectos para los pueblos indígenas podrían ser mucho peor en el tema de la calidad de vida. Por eso, piden al Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) controlar estrictamente el tráfico del químico que es utilizado para buscar oro.

En abril, la Defensoría del Pueblo presentó el informe Vulneración de derechos por omisión del control y fiscalización de actividades mineras en el municipio de Mapiri del departamento de La Paz, generado a partir de una denuncia de la O.T.B. de la Comunidad Indígena Originaria Lecos de Charopampa.

El informe develó la “permisividad y laxitud” del Estado en el control y fiscalización de las actividades mineras en el municipio de Mapiri que genera una serie de vulneraciones de derechos de los pueblos indígena originario campesinos y de la Madre Tierra.

En la ocasión, Nadia Cruz, defensora del Pueblo interina, indicó que otro problema es que no se cuenta con protocolos, con regulación ni marco normativo claro para contrarrestar los efectos que está causando el mercurio.

El dirigente leco confirmó que en la región no existe control en el tráfico del mercurio puesto que los mineros llegan con la ficha ambiental, pero nadie en el municipio comprueba la veracidad del documento, uno porque los comunarios no están autorizados y otro porque la alcaldía deja ese trabajo al gobierno central.

“El tema de la contaminación en el sector de Charopampa es amplio porque hay varios factores mineros tanto en el río, las vetas y obviamente cada institución tiene la ficha ambiental que presenta ante el Ministerio de Medio Ambiente y Agua”, complementó.

El originario reconoció que será un poco complicado parar la contaminación porque de por medio están los derechos que tienen los mineros y los de las comunidades que también exigen el respeto al medio ambiente.

El dirigente llegó a la ciudad de La Paz en una marcha junto a varios sectores del municipio de Mapiri en demanda de la construcción de un puente de al menos un kilómetro que tendría un costo aproximado de Bs 6 millones.