Laboratorio de Cenetrop colapsado con muestras en conservadoras en el piso; tiene más de 2.000 acumuladas para analizar Covid-19

Puede analizar un máximo de 500 muestras diarias y trabaja con 20 personas durante 17 horas al día. Las muestras que llegan desde Beni se redujeron en un 50%, porque ya hay un laboratorio allá, pero la acumulación persiste.

Santa Cruz (ElDeber.com.bo).- Cuentan con dos equipos para el análisis de las muestras de coronavirus, lo que les da una capacidad de procesar 500 muestras al día y tienen a 20 personas abocadas de pleno a esa labor, no solo para Santa Cruz, sino para Beni y Pando.

Pero, pese a que la llegada de muestras desde Beni se redujo en un 50% debido al funcionamiento de laboratorios en ese departamento, se tienen acumuladas entre 2.000 y 3.000 muestras en heladeras y hasta en conservadoras en sus pasillos, aseveró la jefa de Laboratorio del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop), Yelín Roca.

El laboratorio está colapsado, no hay donde poner más muestras y, de sus 100 funcionarios, 42 están de baja, 15 por ser del grupo de riesgo ya sea por edad o por tener enfermedades de base, y otros 27 porque resultaron contagiados con el letal virus.

Hay cansancio físico y mental, además de mucha presión entre las laboratoristas. Es necesario más equipos, pero no es algo que se consiga de la noche a la mañana, además de que deben ser importados y no hay en stock. Entonces, adquirir equipos y aumentar personal no parece ser una alternativa viable en el Cenetrop.

Este centro tiene capacidad para procesar 500 muestras al día, y lo hace. ¿De qué forma? Roca lo explica.

A las 7:30 am el primer equipo de 10 personas empieza a trabajar con las primeras 96 ‘corridas’ de muestras. Se demora entre dos a tres horas realizar el proceso con las muestras antes de colocarlas en los dos equipos termocicladores, donde se tarda una hora más, por lo que obtener los resultados de las 96 muestras de esa primera tanda, puede demorar entre tres a cuatro horas.

Hay cambio de turno a las 16:00, entran otras 10 laboratoristas que se quedan hasta la medianoche y, si es preciso, un poco más, para llegar a las 500 pruebas diarias.

Entonces, si más máquinas y más personal no son viables, ¿qué hacer? La directora de este centro, María Isabel Méndez, dijo a EL DEBER que se deben abrir nuevos laboratorios en la ciudad.

Roca señala que se debe pensar en la apertura de laboratorios en los hospitales de la Pampa de la Isla, La Guardia o el hospital Francés, como se lo ha hecho en El Remanso.