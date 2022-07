La tuberculosis afecta más a jóvenes entre 15 a 34 años y por día mueren hasta dos pacientes

La tasa de éxito en el tratamiento en 2020 fue del 80%, sin embargo, Olarte considera que hubo una baja ya que en años anteriores se llegó hasta un 85% de éxito.

La Paz (ANF).- Pese a los esfuerzos del Gobierno en la lucha contra la tuberculosis con diagnóstico y tratamiento gratuito, esta enfermedad mata hasta dos pacientes por día y afecta principalmente a jóvenes de edades comprendidas entre los 15 a 34 años de edad.

La responsable del Programa Nacional de Control de Tuberculosis, del Ministerio de Salud, Magna Olarte Huaman, informó que la tuberculosis está en el mundo como una pandemia que de forma silenciosa infecta a las personas y va cobrando vidas todos los días, pese a ser prevenible y, a diferencia de otras enfermedades, curable al 100 por ciento.

“Bolivia es el tercer país con alta incidencia de tuberculosis después de Haití y Perú y es el octavo país que notifica la mayor cantidad de pacientes, lo que hace ver que no muy pronto se va a eliminar esta enfermedad”, dijo a ANF.

Explicó que la tasa de incidencia de la tuberculosis ha ido bajando a través de los años, y pasó de 81 por cada 100.000 habitantes en 2010 a 60 por cada 100.000 habitantes en la gestión 2021, sin embargo, “existe aún una brecha importante que se debe acortar”.

La tuberculosis es una enfermedad producida por la infección del ser humano por el bacilo de Koch (Mycobacterium tuberculosis) y afecta mayormente a los grupos sociales vulnerables.

El presidente de la Sociedad de Neumología y director del Instituto Nacional del Tórax, Marco Antonio García Choque, dijo a ANF que a lo mejor ha habido una disminución de casos de tuberculosis en los últimos años, aunque cree que ha sido simplemente porque han sido enmascarados por el Covid-19.

“Ahora que estamos entrando a la normalidad vemos que la incidencia y prevalencia siguen igual y eso tal vez tiene mucho que ver con varios factores porque la tuberculosis tiene mucha relación con el estado nutricional, con el estado ambiental, con el estado socioeconómico de cada persona”, apuntó el especialista.

Olarte expuso que, de acuerdo a los datos obtenidos por el Programa, para la gestión 2010 existe una distancia de 68 puntos entre la tasa estimada y la tasa notificada, mientas que para la gestión 2021 la distancia bajó a 39 puntos.

“Sin embargo, para el 2020 hemos tenido un bajón bien grande en la captación de pacientes con tuberculosis por el Covid-19, pero para el 2022 estamos nuevamente tratando de acercarnos y cerrar la brecha”, dijo.

Refirió que la brecha se da porque no se puede llegar a las metas establecidas. En Bolivia al menos 12.000 personas con tuberculosis deberían ser captadas por año, sin embargo, solo se llega hasta 7.600 y máximo hasta 8.000. En la gestión 2021 los casos captados sumaron 7.071.

En Bolivia hay tuberculosis en los nueve departamentos y la media nacional es de 59,7 casos por cada 100.000 habitantes. Sobre la media nacional están los departamentos de Santa Cruz y Beni y debajo de la media nacional están los demás departamentos.

“Más pacientes están localizados en el eje La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y en mayor cantidad en Santa Cruz dónde tenemos más de 96 casos por 100.000 habitantes”, dijo Olarte.

El Programa Nacional cuenta con unos 4.200 establecimientos en el manejo de la tuberculosis, en su mayoría en el sector público, pero sin dejar de lado el sector privado y las Cajas de Salud.

La responsable indicó que existen factores que impiden una mayor captación de enfermos con tuberculosis como la sobrecarga del personal de salud en los centros médicos y la falta de responsabilidad del paciente que acude a un hospital cuando está escupiendo sangre, desnutrido y bajo de peso, y además vive en hacinamiento.

El director del Instituto del Tórax indicó que antes la tuberculosis era una enfermedad propia de los mineros, pero ahora los pacientes con tuberculosis son jóvenes estudiantes que descuidan su alimentación e incluso profesionales. “Esto tiene mucho que ver con el estado inmunológico y nutricional de las personas”, apuntó.

Olarte agregó a este grupo a los estibadores y zafreros de la caña de azúcar y la castaña que por lo general pasan cada día largas horas sin comer o tienen una dieta de baja calidad y sin proteínas como la carne.

En 2021 la mayor cantidad de infectados varones tuvo una participación del 63% mientras que las mujeres representaron el 37% de los pacientes.

“Para este año uno de los propósitos es trabajar más enfáticamente en el grupo de menores de 14 años porque hemos tenido poca cantidad de pacientes notificados y esta característica ha tenido los últimos cuatro años la tuberculosis en Bolivia”, indicó Olarte.

Los pacientes con tuberculosis captados reciben atención y medicamento gratuito e información sobre la alimentación nutritiva que deben ingerir, sin embargo, muchas veces ese aspecto no es cubierto por la condición de vida del paciente. “Ese es nuestro mayor enemigo”, enfatizó.

Al año una persona con tuberculosis puede contagiar a 12 y puede enfermar a dos. El tratamiento sensible dura 6 meses y “si el paciente no cumple esos seis meses de tratamiento no le garantizamos la curación al 100%”. Muchos pacientes abandonan el tratamiento al sentirse mejor y posteriormente, cuando recaen, generan una drogo resistencia al medicamento.

“Se ha establecido las estrategias de control estrictamente supervisado, pero a veces lamentablemente hay poca colaboración de los pacientes y es por eso que existe todavía casos de prevalencia e incidencia altas de tuberculosis, porque nuestra gente no comprende y al tener el tratamiento gratuito se siente bien y deja el tratamiento, no cumple los seis meses, o en algunos casos el paciente no ha entendido muy bien la gravedad de su enfermedad y la importancia de su tratamiento, y lo deja porque vive lejos, porque tiene que trabajar, porque le ha hecho daño, porque le cuesta tomar los medicamentos todos los días, no entiende que el tratamiento tiene que ser necesariamente los seis meses”, enfatizó el director del Instituto del Tórax.

Olarte agregó que el mayor motivo para abandonar el tratamiento es el social y el económico, un aspecto que desde el Programa y desde el Ministerio de Salud es difícil de cooperar, pero se garantiza el tratamiento, la curación y los controles.

En promedio, al menos 500 pacientes con tuberculosis recaen al año. En la gestión 2020 unos 476 abandonaron el tratamiento.

La tasa de éxito en el tratamiento en 2020 fue del 80%, sin embargo, Olarte considera que hubo una baja ya que en años anteriores se llegó hasta un 85% de éxito. La tasa de pacientes fallecidos sobre pasa el 4% y “preocupa también porque deberíamos mejorarlo, lo tolerable es el 2%”.

“Tanto en pérdida de seguimiento como en fallecidos tenemos mucha tarea, ese es el fin de nuestra supervisión, ahora identificar qué fallas está habiendo porque en dos años no hemos supervisado por esta situación del Covid-19”, refirió.

El director del Instituto del Tórax indicó que la tuberculosis pese a que es una enfermedad de larga data, como la historia de la humanidad, “es una enfermedad que no ha variado en cuanto a la cantidad de pacientes encontrados (incidencia) y los ya establecidos (prevalencia), entonces eso no ha variado en los últimos años, prácticamente se mantiene inalterable”.