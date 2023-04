La Paz: Secuestraron a una niña ayer y hoy apareció muerta; sus raptores pedían Bs 70 mil

La Paz (ANF).- Una niña de siete años fue secuestrada a las 16.00 de ayer y las 04.00 de la madrugada de hoy fue encontrada sin vida en la parte baja de la comunidad Auquisamaña, sector de la tranca, del municipio de Coripata en la Provincia de Nor Yungas del departamento de La Paz.

La madre relató lo acontecido con su hija a radio Yungas Noticias. Ella y su esposo se encontraban trabajando cuando le llegó un mensaje de texto a su celular indicándole que su hija se encontraba secuestrada y le pedían 70 mil bolivianos, “si no tu hija se muere”, decía el mensaje.

Ella creyó que se trataba de una broma, pero su esposo empezó a sospechar que no era así. La madre decidió regresar a su hogar y su hijo mayor le contó que había visto a una mujer, pero que no la pudo ver el rostro, sólo vio que llevaba una cartera rosada y se fue por la parte baja de su casa.

Minutos más tarde, el niño volvió a ver una figura humana y gritó: ¿quién anda ahí?, pero no pensó ni creyó que iban a raptar a su hermana. Tras este hecho, la pareja decidió ir a la Policía de Coripata a presentar la denuncia del secuestro de su hija.

Los progenitores se encontraban en la estación policial y ahí llegó una mujer para preguntarle lo acontecido, la mamá le contó, luego la mujer se fue, desde ese momento la madre intercambió mensajes de texto con la persona que había secuestrado a su hija, pero hasta ese momento no sabía de quién se trataba o quien era la persona que estaba enviado los mensajes.

“Al poco rato, me manda un mensaje y decía: ‘salí de la Policía, sino vamos a matar a tu hija’ (…) he tenido que salir (de la estación policial), tenía un poco de miedo y le he respondido: ‘ya me fui’, y me manda otro mensaje: ‘dónde, nada (sigues ahí)’”, contó al medio radial.

La madre le pidió al secuestrador que le enviara una foto, un video y un audio para saber si su hija se encontraba bien, pero grande fue la sorpresa cuando vio que la Policía arrestó a una mujer y vio que se trataba de un familiar de parte de su esposo. “(Ella) es sobrina de parte de mi esposo, familiar lejano es”, reveló la madre de la niña secuestrada.

El suboficial de la Policía Mario Mendoza Mamani indicó que la mujer fue arrestada y le quitaron su celular donde encontraron fotografías de la niña y mensajes de texto que la involucran en el hecho.

“Yo les voy a llevar, pero denme mi celular” dijo la mujer cómplice.

La Policía realizó un rastrillaje en la zona y la niña fue encontrada sin vida a las 00.04 de la madrugada en un sector de la comunidad de Auquisamañna del municipio de Coripata.

Los pobladores se enteraron de los acontecido y salieron a la plaza del municipio exigiendo que se dé con los autores de este crimen.