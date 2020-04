La economía boliviana se contraerá un 2,9% en 2020, según el Fondo Monetario Internacional

El FMI señala que los países exportadores de materias primas son los más afectados por la pandemia global. Además, anticipa un desempleo del 8% para la presente gestión. Al igual que el BM prevé una recuperación económica en 2021.

Santa Cruz (ElDeber.com.bo).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la economía boliviana retroceda a un -2,9% este año, un indicador menos desalentador que el del Banco Mundial, que ayer lunes estimó un -3,4%, tomando en cuenta los efectos de la pandemia que provoca el Covid-19 en el mundo. La buena noticia es que, para 2021, espera que Bolivia se recupere y escale con un Producto Interno Bruto del 2,9%.

Para el caso boliviano, llama la atención que el organismo internacional estima un aumento de la tasa de desempleo hasta el 8% para 2020, aunque adelanta un mejoría para el siguiente año con un descenso al 4%, la misma tasa de la presente gestión.

El economista Alejandro Arana señala que, de mantenerse la cuarentena hasta el 2 de mayo (como es casi seguro), se estaría paralizando la economía por seis semanas. Además de una baja del precio del barril de petróleo WTI (Texas) a casi un tercio durante el primer trimestre del año.

Explica, que no sólidamente la oferta, pero la demanda tanto interna como externa se verá afectada incluso después de que termine la emergencia sanitaria porque tanto consumidores como inversionistas no tendrán la confianza para gastar e invertir respectivamente.

A lo que se debe agregar-según el analista- el problema de todas aquellas micro y pequeñas empresas que muy probablemente cerrarán, lo que va generar la reducción en el crédito y el incremento de la mora en el sistema financiero. Por lo que cree que todavía las proyecciones del Banco Mundial y el FMI son austeras frente a la realidad.

La percepción de Arana coincide con los datos del Fondo Monetario cuando señala que, en los últimos dos meses, han salido de los mercados emergentes cerca de $us 100.000 millones de inversiones de cartera.

Decrecimiento de la economía global

En su informe Perspectiva de Crecimiento Mundial el Fondo Monetario Internacional prevé una severa contracción económica global este año a causa de la abrupta detención de actividades que forzó la pandemia.

Así, proyecta que la economía global se contraerá este año en 3%, una caída más brusca que la generada hace una década por la Gran Recesión.