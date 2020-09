La Cancillería presenta demanda contra Diego Pary y Rubén Saavedra por daño lesivo al Estado

AUDITORÍA. “El informe de auditoría interna ha pasado a la Unidad de Transparencia y la Unidad de Transparencia es la que está presentando la demanda contra el Señor Diego Pary y compañía”, dijo la autoridad.

La Paz (ABI).- La canciller, Karen Longaric, informó este lunes que presentará una demanda penal contra su antecesor Diego Pary y el exasesor Rubén Saavedra por daño lesivo al Estado en la adquisición de un inmueble en Buenos Aires, Argentina.



“Estamos presentando una denuncia ante la Fiscalía contra este señor Rubén Saavedra porque él emitió un informe positivo para la compra de un inmueble que no sirve para oficinas del Consulado de Bolivia en Buenos Aires (…)”, indicó Longaric a Radio Panamericana.



La autoridad diplomática explicó que “el informe de auditoría interna ha pasado a la Unidad de Transparencia y la Unidad de Transparencia es la que está presentando la demanda contra el Señor Diego Pary y compañía”.



Longaric detalló que en la gestión de Pary, la Cancillería (2018-2019) adquirió un inmueble en Buenos Aires por $us 850.000, para instalar las oficinas del consulado boliviano, una compra que fue autorizada debido a que Saavedra emitió un informe que recomendó esa operación.



Sin embargo, una vez que se concretó la compra del inmueble, se elevó otro informe solicitando $us 500.000 para adecuar la infraestructura para que pueda funcionar el Consulado de Bolivia en esos predios donde existe un galpón.



“Pedía auditorías a la Dirección Jurídica de Cancillería, mi directora jurídica es una señora de una larga carrera diplomática, la doctora Yovanka Olive, no es don Rubén Saavedra, que hizo un informe indicando que había anomalías y esto lo pasamos a auditoría interna de Cancillería, que ha determinado que existe un daño lesivo al Estado bastante significativo”, complementó.



Esas declaraciones fueron vertidas horas después de que circulara en redes sociales una noticia falsa de que Rubén Saavedra, exministro de Defensa vinculado con caso de las barcazas chinas, había sido “premiado” como Director Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores.



Ese hecho fue negado rotundamente por Longaric y aseguró que sería ilógico premiar a algún funcionario de la anterior gestión, porque su trabajo había sido deficiente.



“Nada más absurdo porque si ha habido alguien crítico en este gobierno respecto al anterior gobierno ha sido mi persona, porque he visto que el manejo de Cancillería, no solo respecto al manejo administrativo (…), sino el nivel de personas que contrataron para el Servicio Interno y Servicio externo ha sido pésimo”, complementó.