La Alcaldía alteña y una donación privada proveen material de bioseguridad para trabajadores de hospitales

La Paz, 13 de abril (AND).- La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Soledad Chapetón, entregó esta jornada 1.000 máscaras plásticas de protección ocular, 80 trajes de protección, 20.000 barbijos y 8 cámaras de desinfección como parte de los esfuerzos para combatir el coronavirus (Covid-19), destinados al personal de salud que atiende casos sospechosos

El empresario y político Samuel Doria Medina se sumó también a los esfuerzos de la Alcaldía de El Alto por preservar la bioseguridad de los trabajadores de salud, donando 500 máscaras de protección ocular y 80 trajes de protección.

Doria Medina manifestó en el acto de entrega que todos los materiales han sido producidos por empresarios de El Alto. “Hace varias semanas que estoy difundiendo el mismo mensaje a los emprendedores de todo el país. Los artesanos y empresarios que se adapten rápidamente a lo que estamos viviendo son los que tienen más posibilidades de sobrevivir a la crisis económica que la epidemia está trayendo, en todo el mundo”, señaló.

En tal sentido, la pandemia puede convertirse en una oportunidad a nuevas posibilidades de emprendimientos en diversas áreas, como, por ejemplo, las de limpieza y bioseguridad.

Samuel Doria Medina explicó también que la calidad de los bienes producidos en Bolivia todavía no permite usar estos trajes y visores en el cuidado mismo de los enfermos, pero puede ser útil para el personal de hospitales que no tengan una exposición alta y constante con los pacientes, como puede ser el personal de recepción, trabajadores manuales que se ocupan del menaje o ropa general del hospital, o se dedican al aseo de áreas no especializadas para pacientes de Covid 19. Dijo, por otra parte, que espera que la producción artesanal boliviana se vaya haciendo más y más sofisticada con el paso del tiempo.

Por su parte, la Alcaldesa Chapetón agradeció al empresario su aporte y le pidió que siga acompañando con su filantropía la gestión de la Alcaldía de El Alto. “Todos queremos que la emergencia pase, pero eso no va a ser rápido. Así que debemos unir todos nuestros esfuerzos para resistir la situación lo más que podamos”, apuntó.

La entrega es parte de una inversión de Bs. 100.000 que se realiza para equipar a quienes ocupan la primera línea en la lucha contra el coronavirus, de los cuales Bs. 78.000 corresponden a la provisión de parte del municipio alteños y el resto es donación de Doria Medina.

“Mi propósito es acompañar al pueblo boliviano y, por supuesto, al pueblo alteño, en esta situación de vulnerabilidad que estamos viviendo. Ayer luchábamos por la democracia; hoy luchamos por la vida. Y hoy igual que ayer, lograremos finalmente nuestra meta”, manifestó Doria Medina la ocasión.