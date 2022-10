Juancito Pinto llegará a las regiones más distantes del territorio nacional

La Paz (ABI).- En el departamento de Pando, a 192 kilómetros de la capital Cobija, se encuentra el municipio Bella Flor, en la provincia Nicolás Suárez, donde no hay una entidad bancaria y es un lugar de difícil acceso. Sin embargo, el bono a la permanencia escolar llegará para beneficio de los niños y jóvenes de esa región amazónica.

“Solamente el pasaje cuesta Bs 300, no hay transporte público, solo servicio particular en moto y en estos casos, será el profesor de la unidad educativa que saldrá del lugar a cobrar el bono en la entidad financiera para después cancelar el incentivo a sus estudiantes”, explicó el viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma.



A esas poblaciones alejadas del territorio nacional donde no hay entidades financieras y tampoco podrá llegar la banca móvil, el Ministerio de Educación ha tomado la previsión de que sean los directores y, en algunos casos, los docentes quienes se desplazarán a los municipios para cobrar en un banco y posteriormente, pagar el bono en su unidad educativa a los estudiantes que cumplieron con la gestión académica.



“Los padres de familia no deben desplazarse bajo ningún pretexto, si son lugares alejados”, señaló Puma.



Para este propósito se prevé un respaldo económico que le permita movilizarse a los maestros.



El viceministro indicó que en los nueve departamentos existen regiones alejadas, pero es en Pando, Beni, Santa Cruz y en Cochabamba donde se encuentra un mayor número de estos casos.



“Hay regiones en Cochabamba a donde se llega tras ocho horas de viaje en lancha”.



En otras regiones como en Urubichá, provincia Guarayos, noroeste del departamento de Santa Cruz, no hay una entidad financiera y allí llegará un cajero móvil del Banco Unión , explicó el viceministro de Educación Regular.



“Quienes habiten en los alrededores de Urubichá podrán cobrar en la banca móvil, pero en aquellas zonas más distantes de Urubichá, donde hay unidades educativas unigrado, tendrá que salir el director para el cobro del bono”.



Para garantizar la seguridad, el Ministerio coordina con la Policía Boliviana, de manera que se acompañe a la banca móvil y en algunos casos a los directores que cobrarán el bono para cancelar en sus unidades educativas.



En la mayoría de los municipios del país existe una entidad financiera y una dirección distrital de educación para que los padres puedan realizar el cobro sin mayor requisito que su carnet de identidad y una fotocopia.



El bono puede ser cobrado en el Banco Unión y 54 entidades financieras en todo el territorio nacional.