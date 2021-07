Jeanine Áñez cumple 4 meses detenida, desde entonces le abrieron al menos siete procesos

La Paz (ANF).- Han transcurrido cuatro meses desde que la expresidenta transitoria Jeanine Áñez fue aprehendida y posteriormente detenida en la cárcel de Miraflores. Desde entonces, sobre ella pesan al menos siete procesos dos ordinarios y cinco proposiciones acusatorias para juicio de responsabilidades.

“Hoy se cumplen cuatro meses de la detención de preventiva de la expresidenta Jeanine Áñez, violentando su derecho a la presunción de inocencia, privándola de defenderse en libertad”, dice un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Añade que el “Relato del supuesto golpe de Estado no ha podido, ni podrá sostenerse, no existen pruebas contra Jeanine Áñez, ni existirán, porque en Bolivia no hubo golpe, hubo fraude”.

La exmandataria fue aprehendida el 13 de marzo en la ciudad de Trinidad, Beni, en un operativo encabezado por el propio comandante de la Policía y el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.

Fue aprehendida por orden fiscal, como consecuencia de una denuncia de la exdiputada Lidia Patty (MAS), por los presuntos delitos de conspiración, sedición y terrorismo. El caso se ha denominado “golpe de Estado”.

La legisladora denunció a varias personas entre ellas están el exlíder cívico de Santa Cruz y gobernador, Luis Fernando Camacho, su padre, además de exministros de Estado, como Arturo Murillo, Luis Fernando López, Yerko Núñez; dos están detenidos Rodrigo Guzmán y Álvaro Coímbra.

La denuncia también es contra militares y policías, el argumento principal es que se atentó contra el gobierno constituido de Evo Morales. Este caso se desarrolla en el ámbito de la justicia ordinaria.

Después de la detención de Áñez, el Ministerio de Justicia interpuso cuatro proposiciones acusatorias, por el crédito del Fondo Monetario Internacional, por el Decreto Supremo 4200 que limitaba la libertad de expresión, la ampliación de registro de comercio a favor de Fundempresa y por la vulneración de derechos de bolivianos en la frontera de Chile que no pudieron ingresar al país durante la pandemia el 2020.

La Fiscalía aprobó las primeras tres proposiciones acusatorias las que fueron enviadas al Tribunal Supremo de Justicia, esta instancia jurisdiccional también remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional la que debe evaluar si autoriza o no el juicio de responsabilidades.

Otro proceso en el ámbito de la justicia ordinaria es a denuncia de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), por un presunto nombramiento ilegal de la gerente de esta entidad. Este lunes, la defensa de la exmandataria apeló para pedir la incompetencia de la juez.

El 11 de mayo, el Ministerio Público admitió otra denuncia penal contra Añez por irregularidades en la sucesión presidencial en 2019. La demanda fue interpuesta por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.

El 6 de julio, la fiscalía general del Estado admitió una nueva proposición acusatoria contra la exmandataria, en su calidad de expresidenta, por las muertes en Sacaba y Senkata, ocurridas en noviembre de 2019, refiere un informe del Ministerio de Justicia en sus redes sociales.