Intensivistas alertan colapso en UTI y disminución de las camas por el deterioro de equipos

La Paz (ANF).- La situación es crítica y preocupante en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) en el país, no solo por el colapso, sino porque de 450 a 500 camas en todo el sector público del país, al menos el 30% se ha deteriorado por el uso, alerta el presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, Joel Gutiérrez.

“La terapia intensiva está en terapia intensiva en este momento. Colapsada en su totalidad, no disponemos de camas”, declaró Gutiérrez a la ANF, en un momento en el que las alertas se reactivan ante una tercera ola de la pandemia del coronavirus (Covid-19).

Pero estos no son los únicos problemas, los reclamos continúan sobre la falta de equipos, insumos, medicamentos, medidas de seguridad para el personal que está en primera línea en esta “guerra” contra el virus y lo más “indignante” es que al personal no se le cancela sus sueldos, no tienen contratos, por ejemplo de los 265 intensivistas miembros de la Sociedad el 40% no tienen items.