Iglesia exhorta a los candidatos a dejar de lado la confrontación

La Paz (ABI).- En su homilía dominical, el arzobispo de Santa Cruz, Sergio Gualberti, exhortó a los candidatos a dejar de lado las amenazas y las confrontaciones, y no realizar promesas electorales “ilusorias”, porque el país necesita programas realizables y evaluables que garanticen el acceso a la salud, educación, vivienda y trabajo estable para todos, en particular en favor de los pobres.



“Nuestro país no necesita un ambiente crispado, amenazas, ataques personales, confrontaciones y promesas ilusorias, necesita programas realizables y evaluables que garanticen a todos, el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda y al trabajo estable para todos, en particular a los pobres”, señaló Gualberti.



Con base en la enseñanza del evangelio, dijo que los candidatos son llamados a trabajar por el bien del país, con espíritu de servicio y desprendimiento, priorizando el bien común, la unidad y para salvaguardar la democracia, “dejando a un lado los afanes de poder, los arribismos y los intereses personales o de grupo”.



De la misma manera, remarcó que se necesita restablecer la institucionalidad y la administración de la justicia ecuánime y libre de toda presión, además de luchar con firmeza en contra del narcotráfico, el contrabando y la corrupción.