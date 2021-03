Hay dos horarios de votación para la jornada electoral

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha extendido de 8 a 9 horas el funcionamiento o atención de las mesas electorales en todo el país y ha dividido en dos horarios la jornada de votación según la terminación de la cédula electoral.

La jornada se inicia a las 8:00 y concluye a las 17:00 horas, tiempo en el que los electores podrán acudir divididos en dos grupos.

Los que tengan su carnet de identidad terminados en 0, 1, 2, 3 y 4 deberá ir a sufragar entre las 8:00 y las 12:30 horas. Mientras que las terminaciones numéricas en 5, 6, 7, 8 o 9, lo podrán hacer entre las 12:30 y 17:00 horas.

El TSE aclaró que, si algún ciudadano no asiste en los horarios mencionados, no significa que no pueda votar, sino que debe esperar que el resto del grupo acabe su turno y recién ingresar.

Igualmente recomendó respetar el distanciamiento social en las filas, usar el barbijo y llevar su propio bolígrafo para marcar la papeleta y votar sin tocar el ánfora respectiva./Erbol