Gremiales piden por otros seis meses, no pagar capital ni intereses de créditos bancarios

La Paz (ANF).- El dirigente nacional de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, pidió ampliar el diferimiento de pagos de créditos bancarios por otros seis meses, debido a que -según dijo- su sector se ha visto perjudicado con las restricciones que imponen los gobiernos subnacionales.

“Nosotros estamos solicitando a los bancos que primero que se alargue el tema de los pagos por otros seis meses más, y que no se cobren intereses por lo menos por seis meses más, para que la gente se ponga al día y pueda pagar sus deudas”, señaló el dirigente.

El actual gobierno ya firmó un diferimiento en enero de este año, por presión del sector transporte, en el que se acordó que los prestatarios no pagarán el capital ni el interés de sus créditos en los próximos seis meses. Para efectivizar el acuerdo, los beneficiarios debían acudir a las entidades financieras y solicitar la reprogramación o refinanciamiento de sus créditos.

En el gobierno de Jeanine Áñez, también se aplicó un diferimiento, pero por cuatro meses. En ese período, el diferimiento aplicado entre marzo y diciembre de 2020, congelaba las cuotas de manera automática.

Los gremiales argumentaron para su pedido que la pandemia y las restricciones que se disponen desde los gobiernos subnacionales han generado pérdidas al sector que no les permite recuperarse, por lo que no pueden cumplir con los pagos a los bancos como corresponde.

De no tener una respuesta favorable, dijo Figueroa, activarán marchas locales e incluso hay una propuesta de marcha nacional que partirá desde la localidad de Patacamaya hasta la ciudad de La Paz.