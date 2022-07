Gremiales piden anulación total del proyecto de Ley 249 y anuncian una propuesta legislativa

Entre otra de las preocupaciones del sector están la falta de mercados y las trabas burocráticas que existen para acceder al fondo de 10.200.000 dólares que tiene el sector gremial para préstamos.

La Paz (ANF).- El dirigente de los gremiales, Francisco Figueroa, dijo que su sector pide la anulación total del proyecto de Ley 249 porque, según consideran, es inconsulta y no tiene ningún beneficio para los comerciantes del país; además, anunciaron que presentarán una nueva propuesta legislativa que tratará algunas modificaciones en el código tributario.

“Hemos tenido un ampliado nacional el viernes pasado en la ciudad de Santa Cruz y hemos resuelto el rechazo total; primero porque es una ley inconsulta y segundo porque en el artículo 11 incluía (incautaciones de la Aduana en mercados), una supuesta ley de protección gremial no puede ser contraria a nosotros. Si bien ese artículo se anuló, pero esa ley no nos sirve, no tiene nada de protección”, indicó Figueroa en entrevista con la ANF.

El dirigente gremial anunció que en el ampliado de la siguiente semana afinarán un proyecto de ley que ya tiene algunas bases que tienen que ver con modificaciones al código tributario, como por ejemplo: disminución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del 13% al 10%; reducción de 5 cinco años a la prescripción del periodo de fiscalización que actualmente son 8 años; cambio de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) a pesos bolivianos como valor en las multas impositivas.

Entre otra de las preocupaciones del sector están la falta de mercados y las trabas burocráticas que existen para acceder al fondo de 10.200.000 dólares que tiene el sector gremial para préstamos.

Según el dirigente, la actual propuesta de ley pretende engrosar las arcas del Estado sacando dinero a los gremiales con la excusa de la jubilación, porque en el artículo 9 se habla de que el Estado promoverá políticas para que los comerciantes puedan acceder a beneficios por prestaciones de vejez, lo cual el sector ve imposible porque son empleados y empleadores de ellos mismos.

“Lo único que el Gobierno quiere es sacarnos dinero; por ejemplo, el tema de la jubilación. Jubilar dos millones de personas, significa quintuplicar la totalidad de los jubilados actuales que son 400 mil. En todo caso, lo que busca el Gobierno es sacarnos plata para pagar a los jubilados, no pueden pagarles, porque el Estado no tiene plata, se lo han gastado”, aseguró.

Durante la jornada pasada se desarrollaron varias manifestaciones de los gremiales en contra del proyecto de ley; mientras tanto, el presidente del Estado, Luis Arce, anunció la eliminación del artículo 11 que ofrecía facultades a la Aduana para incautar mercadería de contrabando en centros de abasto.