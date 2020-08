Gobierno y Comisión allanan ruta del diálogo para aprobar créditos

PLANIFICACIÓN. La autoridad detalló que son tres créditos que la Asamblea debe aprobar para atender la emergencia sanitaria por el COVID-19.

La Paz (ABI).- El Gobierno y la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados se reunieron esta mañana y allanaron la ruta para destrabar créditos internacionales por $us 1.054 millones.



Representantes de ambas instituciones acordaron que la comisión legislativa enviará al Ejecutivo consultas sobre esos proyectos, que deberán ser respondidas en 24 horas.



Hemos “demostrado que toda la documentación fue entregada, que no hubo ninguna documentación que faltase, lo que hemos recibido ahora de parte la comisión es una serie de inquietudes válidas que nos toca resolver; lo vamos hacer, en el transcurso de las 24 horas para que tengamos el camino allanado (…) y desarrollar los créditos, indicó el Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Gonzalo Quiroga.



La autoridad detalló que son tres créditos que la Asamblea debe aprobar para atender la emergencia sanitaria por el COVID-19, uno es el del Banco Mundial, por $us 254,3 millones, destinados a proyectos de redes de protección social para la crisis por la pandemia.

A este se suma los $us 350 millones, de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, para el programa de línea de crédito contingente de apoyo anticíclico para la emergencia generada por el COVID-19. Y los restantes $us 450 millones, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el apoyo a poblaciones vulnerables afectadas por el coronavirus.



Quiroga dijo que el objetivo de acceder a esos créditos es proporcionar el apoyo económico temporal a los hogares más empobrecidos del país que están afectados por la pandemia y accedan al Bono de Salud, de Bs 500, para beneficiar a los sectores más vulnerables.



Una vez que el Gobierno reciba el documento de las observaciones de la comisión de Diputados, se responderá las inquietudes y remitir de manera urgente a los legisladores para que inicien el tratamiento de los proyectos.



En tanto, la presidenta de la Comisión de Planificación, Otilia Choque (MAS), indicó que las interrogantes que enviarán al Ejecutivo están referidas al destino específico y detallado de los recursos de los créditos internacionales, para luego realizar el tratamiento de esos proyectos.



“Tenemos las preguntas formuladas, ellos se han comprometido de responder de manera escrita, solo nos han informado cómo están los proyectos, necesitamos saber a dónde van a ir esos recursos”, dijo la legisladora.