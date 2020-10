Gobierno solicita auto de buen gobierno 48 horas después de las elecciones para evitar “movilizaciones irresponsables”

La Paz (ABI).- El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, informó que a través de un Decreto Supremo se establecieron los lineamientos para que las gobernaciones aprueben una normativa para la ampliación del auto de buen gobierno por 48 horas después de las Elecciones Generales del 18 de octubre, para evitar conflictos y movilizaciones.

"Este decreto ha establecido los lineamientos para que los gobiernos departamentales aprueben la normativa de auto de buen gobierno. Es un mecanismo para darle tranquilidad al país y que busca dar certidumbre y evitar cualquier tipo de movilización irresponsable", manifestó la autoridad, durante una entrevista con el programa Que No Me Pierda de Red Uno. Por ley, los gobiernos departamentales son los que emiten autos de buen gobierno en sus respectivas regiones antes de cada elección, general o subnacional, para que se apliquen una serie de restricciones 48 horas antes de los comicios, hasta las 23.59 de la jornada electoral. Las normativas prohíben la venta y consumo de bebidas alcohólicas, portación de armas blancas y de fuego, el cierre de locales públicos, las reuniones o traslado de personas y otras actividades. Sin embargo, el Gobierno toma previsiones ante amenazas de dirigentes y candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS), quienes aseguraron que si ese partido pierde las elecciones será por un "fraude" y que "tomará el poder en las calles". Ante ese escenario, las autoridades determinaron extremar esfuerzos para garantizar el respeto al voto ciudadano y la seguridad, por lo que movilizarán a la Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA). "Se ha dispuesto el apoyo institucional y eso quiere decir que el TSE firmó un acuerdo con las Fuerzas Armadas y la Policía para establecer los mecanismos de custodia y orden el Día D", puntualizó el Viceministro. Según Santamaría, la normativa "es para todos y no selectiva", por lo que cualquier tipo de protesta estará prohibida tras los comicios presidenciales. La autoridad instó a los sectores a "deponer actitudes y coadyuvar a este ambiente de tranquilidad para vivir una fiesta democrática". "Bolivia vive un tiempo distinto, es con votos y no con balas, es con las urnas y no con balas que vamos a definir el futuro de la patria", agregó.