Gobierno socializará con el Colegio Nacional de Abogados los proyectos de reforma a la justicia

Sucre (ABI).- El Ministro de Justicia, Iván Lima, acordó con la presidenta del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab), Silvia Padilla, la socialización, con ese sector, de los proyectos de reforma a las leyes que se aplican en el área judicial.

"Vamos a socializar todos los proyectos de reforma de la justicia con el Colegio (Nacional) de Abogados, hemos iniciado el camino, esta es una primera reunión donde hemos identificado los problemas. En casi 9 años no tenemos aranceles, no tenemos tribunales de honor, una Ley de Abogacía que no se ha cumplido en este tiempo y esta es una situación de emergencia", dijo Lima en una conferencia de prensa. Sobre la Ley de Abogacía, dijo que se necesita que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe una reforma a esa norma. Anunció que buscará una solución con el Colegio de Abogados para instaurar los tribunales de honor en el Ministerio de Justicia. Asimismo, Lima pidió a ese cuerpo colegiado ser parte del proceso de reforma de la justicia, entre ellas, la selección del mejor juez del país. "Hemos invitado al Colegio de Abogados a que formen parte del comité para que pasen a elegir al mejor juez de Bolivia y hay que dejar de lado el titular del juez corrupto para encontrar el juez de excelencia en el país, eso le hemos planteado", agregó. Advirtió que la preocupación compartida es trabajar en conjunto para recuperar la credibilidad de la población en los abogados.