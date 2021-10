Gobierno retira Proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas para evitar confrontaciones

La Paz (ABI).- La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó este jueves que el Gobierno nacional decidió retirar el Proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para evitar que la oposición política continúe usando ese tema como pretexto para desestabilizar al Gobierno nacional y generar violencia y confrontación entre el pueblo.

“Hemos decidido retirar este proyecto ley. Eso es lo que queríamos informar al pueblo boliviano, para no dar lugar en lo absoluto a que nos confronten entre bolivianas y bolivianos, para no dar lugar a la desestabilización, para no dar lugar a la violencia, para no dar lugar a la confrontación”, dijo en conferencia de prensa.

La autoridad gubernamental explicó que la resolución fue tomada en la escucha de las preocupaciones y el temor del pueblo por la normativa.

Recordó que el miedo a la normativa fue generado por la desinformación realizada por algunos grupos y políticos que buscan desestabilizar el país de manera permanente.

Dijo que para ello aprovecharon, incluso, fallas en la socialización gubernamental del objetivo del instrumento legal para instalar el temor infundado.

La titular de la Presidencia manifestó que los grupos y los políticos involucrados usaron el tema del proyecto de ley como una excusa para buscar, en el fondo, la impunidad por sus acciones durante el golpe de Estado de 2019.

“Frente a estos intentos de buscar impunidad, el pueblo ha señalado en reiteradas oportunidades ‘memoria, verdad y justicia’ y ese es un mandato que cumpliremos como Gobierno nacional”, aseguró.

En ese sentido, Prada dijo que las intenciones de los grupos y políticos que buscan desestabilizar el país fracasarán siempre, porque el Gobierno del presidente Luis Arce “viene del pueblo y siempre estará en sintonía con el latir de su corazón”, sus preocupaciones, sus temores, y por supuesto, jamás irá en contra de sus intereses.

“Nosotros como Gobierno nacional, a la cabeza de nuestro hermano presidente Luis Alberto Arce Catacora, seguiremos gobernando siempre escuchando al pueblo boliviano”, recalcó.

La titular de la Presidencia recordó que el proyecto de ley tenía el objetivo de hacer el seguimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), como un compromiso para cumplir estándares mundiales sobre la lucha firme contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.