Gobierno recuerda que el Legislativo avaló la anulación de comicios 2019

INFORME DE LA OEA. La sugerencia de la OEA se dio en medio de las protestas sociales, realizadas desde el 22 de octubre de 2019.

La Paz (ABI).- El Gobierno recordó este jueves que el Legislativo, controlado por el MAS, avaló mediante una ley la anulación de los comicios generales de 2019 debido a que el informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) develó una “manipulación dolosa” en la transmisión de los resultados de la votación.



“El informe de la OEA es contundente y está respaldado con pruebas fehacientes, y la prueba más clara de que sí hubo fraude es que la Asamblea, compuesta por dos tercios del MAS, anuló las elecciones mediante una ley y convocó a nuevos comicios”, afirmó el viceministro de Transparencia Institucional, Guido Melgar.



En ese sentido, la autoridad señaló que las declaraciones de legisladores o dirigentes de la izquierda y de los militantes del MAS -de que no hubo fraude en el proceso electoral del 20 de octubre de 2019- son “contradictorias”.



“Si no hubiera habido fraude ellos no hubieran anulado las elecciones y convocado a nuevos comicios”, aseguró el Viceministro.



La postura se registra después de que un grupo de congresistas de Estados Unidos (EEUU) pidieron al secretario de Estado de ese país, Mike Pompeo, que “mediante recursos diplomáticos” se revisen los informes de la OEA sobre las elecciones de 2019, que al final fueron anuladas.



Según los legisladores norteamericanos, ese organismo afirmó “falsamente” que en los comicios en Bolivia hubo un fraude electoral y pidieron que la OEA sea responsable para asegurar “elecciones libres y justas en Bolivia”, el próximo 18 de octubre.