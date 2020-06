Gobierno ratifica que no se modificará el tipo de cambio y deplora la publicación de noticias falsas

La Paz, 1 junio (ABI).- El ministro de Economía, José Luis Parada, ratificó el lunes que no se modificará el tipo de cambio y deploró la publicación de muchas noticias falsas que intentan “distorsionar” el funcionamiento de la economía nacional.



“Vamos a mantener el tipo de cambio y de ninguna manera habrá ningún cambio a la política de estabilidad que tenemos en este momento”, afirmó Parada, durante una entrevista con radio El Deber.



Las declaraciones se dan luego de que un matutino nacional dio a entender de que el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) acordaron modificar el tipo de cambio de forma gradual, tras la declaratoria de emergencia por el coronavirus.



“Esa noticia está totalmente descontextualizada del informe del Fondo Monetario Internacional y es una noticia falsa”, aseguró Parada.



La autoridad explicó que hay muchas noticias que intentan “distorsionar el funcionamiento de la economía nacional y crear zozobra”.



“Creo que hubo una mala intención del periódico porque el titular no reflejaba y lo ha reconocido ese medio, lo que había decidido el Gobierno de mantener todo lo que se refiere a la estabilidad económica”, aseguró Parada.



El Ministro además mencionó que la reducción de las Reservas Internacionales Netas (RIN), registrada desde 2015, se ha detenido y el indicador se ha estabilizado.



Precisó que en la actualidad las RIN representan entre el 17% y el 18% del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual según parámetros internacionales es positivo.



El domingo, el Banco Central de Bolivia (BCB) descartó, mediante un comunicado, cualquier modificación del tipo de cambio y aclaró que en el documento del FMI se ratifica que las autoridades de Bolivia han subrayado su compromiso de mantener la estabilidad de dicho indicador y ejercer una supervisión financiera prudente para garantizar la estabilidad continua del sistema financiero.



Asimismo, Parada calificó como “extraño” que el candidato a la presidencia por el MAS, Luis Arce, se exprese sobre la falsa noticia de que se flexibilizará el tipo de cambio.



“Lo que me extraña también es que el candidato Arce se expresa con la misma postura, creyendo esa información falsa (…) y emite un criterio en la misma línea, no sé si hubo una coordinación”, manifestó el Ministro.



El sábado, Arce alertó que, mediante el crédito del FMI, el Gobierno se comprometió con ese organismo que cuando disminuyan los casos por COVID-19 e reducirá el déficit fiscal y se flexibilizará el tipo de cambio.



“Eso demuestra que hay candidatos que están buscando cualquier noticia falsa o distorsionada para tratar de afectar la imagen del Gobierno. Los candidatos deben ser serios en sus apreciaciones”, señaló el Ministro.