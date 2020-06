Gobierno llama a la unidad para salvar vidas en el Trópico de Cochabamba más allá de las diferencias políticas

Cochabamba, 5 junio (ABI). – El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, convocó el viernes a la unidad a todas las autoridades cochabambinas para salvar vidas en el Trópico, después de que se dispararon los casos de COVID-19 en esa región del país.



“El 50% de los contagiados de COVID (de esta región) está en el Chapare y más allá de cualquier diferencia política que yo pueda tener con alcaldes del MAS (Movimiento Al Socialismo), la salud y la vida de las personas están por encima de todo”, manifestó.



Por eso -agregó- empezará a hacer llamadas telefónicas a las autoridades de este departamento para ver la forma de apoyar a los municipios golpeados por la pandemia y dijo que iniciará con el alcalde de Villa Tunari, Asterio Romero, porque lo conoce y además en esa región se encuentra un hospital que al parecer no tiene ni un solo respirador.



“Tenemos que darles las condiciones porque no podemos permitir que nuestra gente en el Chapare sufra, sé que incluso ha muerto gente porque muchos (aún) no están recibiendo la atención necesaria, yo creo que es importante hacer un trabajo de encapsulamiento en el Chapare (para la) identificación (de los infectados), igual como ha pasado en el Beni y otros lugares”, señaló.



Recomendó a los alcaldes masistas ser “absolutamente responsables” frente a la nueva realidad de salud en el Trópico (que es el bastión del MAS y siempre se resistió a las medidas del actual Gobierno) y no permitir que su gente se muera sólo por hacer política.



“Me tienen a mí y a todo el Gobierno para ayudar en todos los rincones del país, pero no puede ser que por hacer política se permita (que esto ocurra), hubo mucho descontrol en la zona del Trópico, en algunos lugares más que en otros, especialmente en Entre Ríos y Shinahota, donde han sido bastante conflictivos y es donde la gente menos cuidado está teniendo”, sostuvo.



Agregó que si esta situación continúa habrá problemas serios en esa región. Por eso ahora “estoy haciendo un llamado a que nos unamos para luchar contra (la pandemia), aquí no pueden valer los colores políticos ni nada por el estilo, lo único que tiene que valer es la vida de la gente (…) por favor, les ruego, les imploro”, apuntó la autoridad.