Gobierno: La disponibilidad de las vacunas ha reducido, no podemos ocultar el sol con un dedo

La Paz (ANF). – El viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, admitió que la disponibilidad de las vacunas contra el coronavirus (Covid-19) se redujo en las últimas semanas, lo que provoca una desaceleración en la aplicación de las dosis a nivel nacional.

“La disponibilidad de vacunas ha reducido, es evidente, no podemos ocultar el sol con un dedo”, afirmó al ser consultado por ANF en una rueda de prensa sobre el ritmo de vacunación en el país y las dosis disponibles.

Desde que comenzó la vacunación hace 139 días, según la información oficial publicada, solo 556.599 personas recibieron ambas dosis de la vacuna, hoy se aplicaron solo 33.866 dosis cuando en otras fechas se sobrepasaban las 40 o 50 mil diarias, de esas 11.728 fueron segundas dosis y las poco más de 22 mil primeras dosis.

El total de vacunas aplicadas a la fecha es de 2.151.088, según el reporte oficial del Ministerio de Salud, mientras que las dosis disponibles a la fecha son 864.462, de las 3.016.050 que llegaron al país hasta el 14 de junio, considerando que 500 dosis fueron inutilizadas por hurto.

Terrazas aceptó que hay una desaceleración en la aplicación de las dosis, sin embargo dijo que con la llegada de un nuevo lote de 1 millón de dosis de vacunas, prevista para el 23 de junio, se retomará el ritmo de inoculación.

“El ritmo de vacunación, si bien tiene una desaceleración, pero ya en esta semana que nos llegan 1 millón (de vacunas) con eso podemos retomar el ritmo de 40 o 50 mil o más dosis aplicadas por día. Ese es un sentido lógico. Es una situación que no podemos ocultar”, respondió a ANF.

El Viceministro remarcó que hay departamentos que no están llegando a niveles “óptimos” en el tema de la vacunación y señaló al departamento de Beni, donde aseguró que del 100% de las primeras dosis solo se utilizó un 57%.

“Beni tiene 43% de primeras dosis que no están aplicando. A nivel nacional tenemos 82,3%, es decir hay casi 18% de primeras dosis que no se han aplicado pero están disponibles y segundas dosis tenemos más del 50% disponibles para ser aplicadas. Hay lugares donde tienen demanda, pero lastimosamente en otros sitios no hay la fuerza de los gobiernos subnacionales para poder inmunizar a su población”, detalló. Al ser consultado sobre la cifra de dosis disponbiles no precisó los datos exactos.

Recordó que a Bolivia llegaron a 3.016.050 dosis (Sputnik V, Sinopharm, Oxford, AstraZeneca, Pfizer). Agregó que de las 250 mil dosis que llegaron el fin de semana, 150 mil de AstraZeneca son para la segunda dosis y 100 mil dosis para la primera dosis.

Reiteró que la aplicación de ambas dosis para la población está garantizada. “Las gestiones que hacemos para comprar las vacunas es permanente, lo que afecta es la baja producción ante la alta demanda de los países”, indicó.

Dijo que la ampliación de un nuevo grupo etario para recibir la inmunización está en análisis. Desde el 26 de mayo, las personas mayores de 40 años y choferes del transporte público urbano, así como también miembros del magisterio, reciben las dosis contra el coronavirus.